Haber Tarihi: 06 Nisan 2023 20:17 - Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023 20:17

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR CANLI İZLE A SPOR - Şifresiz Fenerbahçe-Kayserispor maçı A Spor'da canlı izle

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE - Şifresiz olarak A Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kayserispor'u konuk edecek. Yarı final yolunda kritik öneme sahip olan karşılaşmayı canlı yayında izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak Fenerbahçe-Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? şeklindeki sorulara cevap arıyor. Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşması canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR CANLI İZLE A SPOR - Şifresiz Fenerbahçe-Kayserispor maçı A Spor'da canlı izle
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Fenerbahçe ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen iki ekip mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Fenerbahçe ile Kayserispor, 14. kez karşılaşacak. Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde bu maçta forma giyemeyecek. 

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE A SPOR

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 FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Kayserispor maçı 6 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Samuel, Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Emre, Rossi, Serdar, Valencia

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Mane, Cardoso, Emrah, Thiam

KUPADA 14. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 13 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 7 kez galip geldi. Kanarya bu galibiyetlerden birini penaltılarla kazandı. Rekabette 3 maç berabere tamamlanırken, sarı-kırmızılılar da 3 müsabakayı kazandı.
İki takım arasında Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda Fenerbahçe 6 kez tur atlayan taraf olurken, Kayserispor ise 1 kez rakibi elemeyi başardı. Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılılar ayrıca kupada iki kez de grup aşamasında birlikte yer aldı. Gruplarda oynanan 3 maçta, Kayseri 1 galibiyet alırken, 2 mücadele de berabere sona erdi.
Kayseri temsilcisi, geçtiğimiz sezon son 16 turunda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla eleyerek bir üst tura yükseldi.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU


Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, daha sonra son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 2-1 eleyerek çeyrek finale yükseldi. Kupaya 3. turdan dahil olan Kayserispor ise Iğdır FK'yı 2-1 ile geçerken, 4. turda Sivas Belediyespor'u 1-0, 5. turda Gençlerbirliği'ni 2-0 ve son 16 turunda da Antalyaspor'u uzatmalarda 2-0'lık skorla eleyerek çeyrek finale çıktı.

REKABETTEKİ FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Kayserispor ile rekabetteki en farklı skoru 2005 yılında 7-0'lık skorla elde etti. Sarı-lacivertliler, iki kez 5-0, bir kez de 5-1'lik skorla rakibini mağlup ederken, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Kadıköy'de oynanan maçlarda 3-3'lük skor yaşandı. Sarı-kırmızılılar ise sarı-lacivertlileri, iki defa 4-1 mağlup ederek rakibine karşı en farklı skorları aldı.

SON 10 MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler 7, sarı-kırmızılılar da 1 kez sahadan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Kayserispor da 6 kez gol sevinci yaşadı.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

KAZANAN YARI FİNALDE SİVASSPOR İLE EŞLEŞECEK

Fenerbahçe, tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak. Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek. Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde bu maçta forma giyemeyecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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