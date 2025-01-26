Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında FOMGET ile karşıya geldi. Fenerbahçe, FOMGET'e 2-1'lik skorla kaybetti.



Fenerbahçe, 14. dakikada Roselord Borgella ile öne geçti ve ilk yarı sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile tamamlandı.



FOMGET, 68. dakikada Abigail Kim ve 78. dakikada Şehriban Dülek'in golleriyle Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 36 puanda kaldı. Zirvedeki puan farkını ikiye düşüren FOMGET, 34 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Çekmeköy ile deplasmanda karşılaşacak. FOMGET, sahasında AMED Sportif ile karşı karşıya gelecek.







