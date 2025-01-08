Fenerbahçe'den Türkiye Kupası kararı!

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılma kararı aldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında, "Göztepe maçında adamın gözüne baka baka neler yapıyor oyuncu, kart almıyor. Benim oyuncum kafa yiyor, sarı kart görüyor. Karşı oyuncu kırmızı kart yemiyor. Bu konuda önlem alınmayacaksa saha içinde yabancı hakemi düşünmeliyiz. Hazırlıklı olmalıyız. Adaleti sağladığımız zaman bir sürü olay zincirleme düzelecek Türk futbolunda. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada yıkıcı olmaktansa yapıcı olmayı tercih ediyoruz, bunla beraber bize gelen mesajlar, mailler, paylaşımlarda ve teknik direktörümüz, futbolcularımızın ısrarlı bir şekilde bize bu konuda telkinde bulunmalarından dolayı 2 Nisan'dan bu yana yaşananları dikkate alarak Türkiye Kupası'na katılma kararı veriyoruz. U19'la değil, hocamızın uygun göreceği kadroyla... İş tersine dönerse çekilme hakkımız vardır. Yarın çıkıp maçı oynayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz." açıklamasında bulundu.
"Türkiye Kupası kararını futbolcular biliyor muydu?" sorusuna cevap veren Ali Koç, "Bizim arkadaşlar çalışmıyor muydu Samandıra'da. Bu kararı 3 hafta önce vermekle şimdi vermek arasında ne değişir! Futbolcularımızın haberi şu andan itibaren oldu." diye konuştu.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında 9 Ocak Perşembe günü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında, "Göztepe maçında adamın gözüne baka baka neler yapıyor oyuncu, kart almıyor. Benim oyuncum kafa yiyor, sarı kart görüyor. Karşı oyuncu kırmızı kart yemiyor. Bu konuda önlem alınmayacaksa saha içinde yabancı hakemi düşünmeliyiz. Hazırlıklı olmalıyız. Adaleti sağladığımız zaman bir sürü olay zincirleme düzelecek Türk futbolunda. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada yıkıcı olmaktansa yapıcı olmayı tercih ediyoruz, bunla beraber bize gelen mesajlar, mailler, paylaşımlarda ve teknik direktörümüz, futbolcularımızın ısrarlı bir şekilde bize bu konuda telkinde bulunmalarından dolayı 2 Nisan'dan bu yana yaşananları dikkate alarak Türkiye Kupası'na katılma kararı veriyoruz. U19'la değil, hocamızın uygun göreceği kadroyla... İş tersine dönerse çekilme hakkımız vardır. Yarın çıkıp maçı oynayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz." açıklamasında bulundu.
"Türkiye Kupası kararını futbolcular biliyor muydu?" sorusuna cevap veren Ali Koç, "Bizim arkadaşlar çalışmıyor muydu Samandıra'da. Bu kararı 3 hafta önce vermekle şimdi vermek arasında ne değişir! Futbolcularımızın haberi şu andan itibaren oldu." diye konuştu.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında 9 Ocak Perşembe günü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.