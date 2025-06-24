Fenerbahçe'den tanıdık hamle: Skriniar & Kostic

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında yeniden tanıdık bir yola yöneliyor. Görüştüğü isimlerden sonuç alamayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadroya katılan iki futbolcunun bonservisini alma planını devreye soktu.
Ara transfer döneminde PSG'den kiralanan Milan Skriniar, gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girmişti. Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda Slovak stoperin bonservisini almak için harekete geçti.
Ancak Fransız ekibinin yüksek bonservis beklentisi ve oyuncunun maaş talebi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı. Skriniar'la ilgilenen başka kulüpler bulunsa da, mali şartların zorluğu transferin önünde engel oluşturdu. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin, PSG'den ayrılması beklenen yıldız savunmacı için yeniden masaya oturacağı ve indirim talep edeceği öğrenildi.
FILIP KOSTIC
Öte yandan sarı-lacivertliler, Skriniar gibi ara transferde kiralanan bir diğer isim olan Filip Kostic'i de gündemine aldı.
Sol bek düşünülerek transfer edilen ancak sol kanatta hücum katkısıyla öne çıkan Sırp oyuncunun bonservisi için de girişimler başlatıldı. Fenerbahçe, her iki oyuncuyu da kadrosunda tutarak yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Ara transfer döneminde PSG'den kiralanan Milan Skriniar, gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girmişti. Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda Slovak stoperin bonservisini almak için harekete geçti.
Ancak Fransız ekibinin yüksek bonservis beklentisi ve oyuncunun maaş talebi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı. Skriniar'la ilgilenen başka kulüpler bulunsa da, mali şartların zorluğu transferin önünde engel oluşturdu. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin, PSG'den ayrılması beklenen yıldız savunmacı için yeniden masaya oturacağı ve indirim talep edeceği öğrenildi.
FILIP KOSTIC
Öte yandan sarı-lacivertliler, Skriniar gibi ara transferde kiralanan bir diğer isim olan Filip Kostic'i de gündemine aldı.
Sol bek düşünülerek transfer edilen ancak sol kanatta hücum katkısıyla öne çıkan Sırp oyuncunun bonservisi için de girişimler başlatıldı. Fenerbahçe, her iki oyuncuyu da kadrosunda tutarak yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
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