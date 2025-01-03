Fenerbahçe'de yeni gelişme: Talisca

Fenerbahçe'nin transferde bir numaralı ismi olan Anderson Talisca için yeni bir gelişme yaşandı.
AL-NASSR CEPHESİ TAMAM
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Anderson Talisca için Al-Nassr ile anlaşma sağladı.
KÜÇÜK DETAYLAR VAR
Haberde oyuncu ve menajeriyle ilgili netleşmeyen bazı küçük detayların olduğu belirtildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fenerbahçe yönetiminin, son pürüzleri gidermek için oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Sarı lacivertliler, son detayların ardından Brezilyalı futbolcunun transferini açıklamak istiyor.
Bu sezon Al-Nassr ile 19 resmi maça çıkan Anderson Talisca, 8 kez ağları havalandırdı. 19 mücadelede toplam 1393 dakika sahada kaldı.
AL-NASSR CEPHESİ TAMAM
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Anderson Talisca için Al-Nassr ile anlaşma sağladı.
KÜÇÜK DETAYLAR VAR
Haberde oyuncu ve menajeriyle ilgili netleşmeyen bazı küçük detayların olduğu belirtildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fenerbahçe yönetiminin, son pürüzleri gidermek için oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Sarı lacivertliler, son detayların ardından Brezilyalı futbolcunun transferini açıklamak istiyor.
Bu sezon Al-Nassr ile 19 resmi maça çıkan Anderson Talisca, 8 kez ağları havalandırdı. 19 mücadelede toplam 1393 dakika sahada kaldı.