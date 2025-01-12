Fenerbahçe'de veda planı: 2 satılık, 4 kiralık!

Teknik direktör Jose Mourinho ile yeni planlama üzerine üst üste toplantılar yapan sarı-lacivertliler, 6 oyuncunun biletini kesti.
SERDAR VE SAMET
Öncelikli olarak Serdar Aziz ile yollar ayrılacak. Daha sonra üst üste yaptığı hatalar sonrası taraftardan çok fazla tepki gören Samet Akaydin gelen teklifleri değerlendirecek. İki futbolcu da bonservis ile takımdan ayrılacak.
KİRALIK AYRILACAKLAR
Fenerbahçe'de hala potansiyeli yüksek olarak görülen isimler Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Lincoln Henrique, Cengiz Ünder kiralık olarak takımdan ayrılacak. Bu oyuncular sezon sonuna kadar başka bir takımda düzenli olarak forma giyip sezon sonu kampı için tekrardan kulübe dönecek.
Bu futbolcular arasında Lincoln Henrique için Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin devrede olduğu ve transferin kısa süre içinde açıklanmasının beklendiği gelen haberler arasında.
SERDAR VE SAMET
Öncelikli olarak Serdar Aziz ile yollar ayrılacak. Daha sonra üst üste yaptığı hatalar sonrası taraftardan çok fazla tepki gören Samet Akaydin gelen teklifleri değerlendirecek. İki futbolcu da bonservis ile takımdan ayrılacak.
KİRALIK AYRILACAKLAR
Fenerbahçe'de hala potansiyeli yüksek olarak görülen isimler Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Lincoln Henrique, Cengiz Ünder kiralık olarak takımdan ayrılacak. Bu oyuncular sezon sonuna kadar başka bir takımda düzenli olarak forma giyip sezon sonu kampı için tekrardan kulübe dönecek.
Bu futbolcular arasında Lincoln Henrique için Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin devrede olduğu ve transferin kısa süre içinde açıklanmasının beklendiği gelen haberler arasında.