FB Hatay maçı canlı link, Fenerbahçe Hatayspor maçı canlı yayın

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelede

VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapacak.





Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, oynadığı 14 maçta topladığı 29 puanla haftaya ikinci sırada giriyor. Hatayspor ise topladığı 15 puanla ligin 14. sırasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Crespo cezası nedeniyle kadroda yer almazken sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak.

Sakatlıkları bulunan diğer isimler Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'ın durumları ise maç saatinde netlik kazanacak.