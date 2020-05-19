İkisinin de bölgesi belli

Galatasaray'da yardımcı antrenör profili yeni sezondan itibaren değişecek. Fatih Terim'in yıllardır beraber çalıştığı danışmanı Hande Sümertaş ve Hasan Şaş'ın istifalarının ardından Ümit Davalı'nın da önümüzdeki sene ekipte olması beklenmezken, yerlerine gelecek isimler belli: Elmander ve Riera...2011'de Galatasaray'daki 3. Fatih Terim döneminde kadroya katılan iki yıldız, 2'şer şampiyonluk yaşamış, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri de tatmıştı. Terim ile yakın bağları devam eden Riera ve Elmander'in önümüzdeki sezon Florya'da olması kesin gibi.Ancak Galatasaray'ın iki eski yıldızı sadece yardımcı hocalık yapmayacak, akıma yeni yeteneklerin kazandırılmasında da kilit rol oynayacak.İsveçli Elmander, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerindeki futbolcuları mercek altına alacak. Yıllarca Liverpool forması giyen İspanyol Riera ise Avrupa genelindeki iyi ilişkilerini kullanıp Cim Bom'a transferde yardımcı olacak. Bu iki ismin şimdiden araştırmalara başladığı ve gelecek sezon için transfer listesi yaptığı konuşuluyor.