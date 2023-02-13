Evim depreme dayanıklı mı? Oturduğum binam depreme dayanıklı mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlar, belediyeler ve özel kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılmaktadır. Eğer evinizi riskli görüyorsanız deprem sonrası hasar tespiti veya bina sağlamlık testi için yetkili kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Gerekli kontroller için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüşmeniz gerekmektedir. Gelen kişiler inceleme işlemlerinden sonra binanın taşıyıcı sistemine dayalı bir uygulama başlatırlar. Binanın genel durumu, zeminin analizi, binanın fay hatlarına olan yakınlığı detaylı olarak incelenir. Son olarak binadan karot ve parça alınarak inceleme başlatılır. Kısa süre içerisinde risk raporu elinize ulaşır.Uzman kişileri çağırmadan önce evde kontrol edebileceğiniz yerler şu şekildedir;Kolon ve kirişler : Çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik ya da kesilen kolon varsa uzman çağrılmalıdır.Zeminler : Zemini sert ve taş olan yapılar depreme dayanıklıdır. Su birikintisi içerisine, dolgu alanlara ya da çamurlu yerlere yapılan binalar risklidir.Duvarlar : Çatlak olup olmadığına, duvarın inceliğine, yamulmalara bakılmalıdır.Kaç yıllık binanın kaç şiddetinde depreme dayanıklı olacağı konusu binanın yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin geçtiğimiz gün yaşanan depremde 1 yıllık yeni yapılan bina çökmüştü. Haliyle burada binanın yapısı başta olmak üzere birçok etken devreye giriyor. Sağlam yapılmış ve zemini sağlan 25 yıllık bina depreme dayanıklı olabileceği gibi zemini kötü ve kalitesiz malzemelerden yapılmış 5 yıllık bina depreme karşı dayanıklı olmayabilir. Bu tamamen değişken bir durumdur.Belirli aralıklarla Türkiye'nin birçok farklı şehrinde deprem olur. Özellikle gelecekte de yaşanabilecek olası büyük depremler, birçok insanı korkutmakta ve araştırmayı içmektedir. Özellikle deprem riski sorgulama internet üzerinden yapılmakta ve birçok bina açısından detaylı bilgi alınabilmektedir.- Öncelikle https://tdth.afad.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılmalıdır.- Bu site üzerinden e-devlet bilgileri ile beraber giriş yapılabilir.- Türkiye deprem tehlike haritası sayfasına buradan doğrudan bağlantı kurulur.- Adres sorgulama linkine tıklamak suretiyle gerekli bilgileri buradan yazılabilir.- İl ve ilçe ile beraber köy ya da mahalle üzerinden bilgiler eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır.