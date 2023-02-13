Evim depreme dayanıklı mı? Oturduğum binam depreme dayanıklı mı? Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından vatandaşlar bulundukları binanın dayanıklılığı konusunda araştırmaya koyuldu. Oturduğu bina ve evin depreme dayanıklı olup olmadığını merak eden vatandaşlar için bina deprem dayanıklılık testi nereden yapılır, nasıl başvurulur sorularını yanıtladık.
Depreme dayanıklı ev için ilk kontrol edilmesi gereken şey, bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesidir. Bina yapımında hiçbir masraftan kaçınılmamalı, insan hayatı göz önünde bulundurularak en kaliteli malzemeler kullanılmalıdır. Demir ve inşaat malzemeleri güçlü, dayanıklı ve kaliteli seçilmelidir. Binanın yapılacağı zemin iyi analiz edilmeli ve ona göre bir inşaata başlanmalı. Daha riskli bölgelere daha az katlı binalar inşa edilmeli, kolon ve kirişlere özellikle dikkat edilmelidir.
BİNAM DEPREME DAYANIKLI MI, DEPREM TESTİ NASIL YAPILIR?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlar, belediyeler ve özel kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılmaktadır. Eğer evinizi riskli görüyorsanız deprem sonrası hasar tespiti veya bina sağlamlık testi için yetkili kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Gerekli kontroller için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüşmeniz gerekmektedir. Gelen kişiler inceleme işlemlerinden sonra binanın taşıyıcı sistemine dayalı bir uygulama başlatırlar. Binanın genel durumu, zeminin analizi, binanın fay hatlarına olan yakınlığı detaylı olarak incelenir. Son olarak binadan karot ve parça alınarak inceleme başlatılır. Kısa süre içerisinde risk raporu elinize ulaşır.
Evimin depreme dayanıklı olup olmadığını nasıl anlarım?
Uzman kişileri çağırmadan önce evde kontrol edebileceğiniz yerler şu şekildedir;
Kolon ve kirişler : Çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik ya da kesilen kolon varsa uzman çağrılmalıdır.
Zeminler : Zemini sert ve taş olan yapılar depreme dayanıklıdır. Su birikintisi içerisine, dolgu alanlara ya da çamurlu yerlere yapılan binalar risklidir.
Duvarlar : Çatlak olup olmadığına, duvarın inceliğine, yamulmalara bakılmalıdır.
Kaç yıllık binanın kaç şiddetinde depreme dayanıklı olacağı konusu binanın yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin geçtiğimiz gün yaşanan depremde 1 yıllık yeni yapılan bina çökmüştü. Haliyle burada binanın yapısı başta olmak üzere birçok etken devreye giriyor. Sağlam yapılmış ve zemini sağlan 25 yıllık bina depreme dayanıklı olabileceği gibi zemini kötü ve kalitesiz malzemelerden yapılmış 5 yıllık bina depreme karşı dayanıklı olmayabilir. Bu tamamen değişken bir durumdur. Depreme karşı dayanıklı bina için incelenmesi gereken noktalar:
- Binanın yapısı- Zemin durumu- Onaylanan projeye uygunluk- Kiriş ve kolon durumu- Binadaki rutubet durumu EVİM SAĞLAM MI NASIL ÖĞRENİRİM 2023?
Belirli aralıklarla Türkiye'nin birçok farklı şehrinde deprem olur. Özellikle gelecekte de yaşanabilecek olası büyük depremler, birçok insanı korkutmakta ve araştırmayı içmektedir. Özellikle deprem riski sorgulama internet üzerinden yapılmakta ve birçok bina açısından detaylı bilgi alınabilmektedir.
- Öncelikle https://tdth.afad.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılmalıdır.
- Bu site üzerinden e-devlet bilgileri ile beraber giriş yapılabilir.
- Türkiye deprem tehlike haritası sayfasına buradan doğrudan bağlantı kurulur.
- Adres sorgulama linkine tıklamak suretiyle gerekli bilgileri buradan yazılabilir.
- İl ve ilçe ile beraber köy ya da mahalle üzerinden bilgiler eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır.