19 Temmuz
Akron Togliatti-Samara
1-158'
19 Temmuz
Lokomotiv Moscow-PFC Sochi
18:00
19 Temmuz
KFUM-Brann
2-090'
19 Temmuz
Molde-Stroemsgodset
17:00
19 Temmuz
Viking-Bodo/Glimt
19:00
19 Temmuz
Widzew Lodz-Zaglebie Lubin
1-0DA
19 Temmuz
Wisla Plock-Korona Kielce
18:30
19 Temmuz
GKS Katowice-Rakow
21:15
19 Temmuz
San Lorenzo-Gimnasia LP
20:30
19 Temmuz
Lanus-Rosario Central
22:30
20 Temmuz
Club Atletico Platense-Velez Sarsfield
00:45
20 Temmuz
Godoy Cruz-Sarmiento
00:45
20 Temmuz
Instituto-River Plate
03:00
19 Temmuz
Fortaleza-Bahia
22:00
19 Temmuz
Vasco da Gama-Gremio
23:30
20 Temmuz
Mirassol-Santos FC
00:30
20 Temmuz
Sao Paulo-Corinthians
03:00
19 Temmuz
RKC Waalwijk-FC Utrecht
13:00
19 Temmuz
Lens-Dunkerque
5-1
19 Temmuz
Norwich City-FC Volendam
1-1
19 Temmuz
Stevenage-Swansea City
2-3
19 Temmuz
E.Braunschweig-Holstein Kiel
14:00
19 Temmuz
Feyenoord-Gent
0-0DA
19 Temmuz
Bournemouth-Bristol City
15:00
19 Temmuz
Schalke 04-FC Twente
0-087'
19 Temmuz
NAC Breda-Olympiakos
2-390'
19 Temmuz
Ajax-KV Mechelen
1-145'
19 Temmuz
M. United-Leeds United
0-039'
19 Temmuz
Angers-Caen
1-0DA
19 Temmuz
Grasshopper-West Ham United
0-1DA
19 Temmuz
Nice-Ajaccio
0-0IPT
19 Temmuz
Oldham Athletic-Dundee United
0-0DA
19 Temmuz
LASK-Union Berlin
0-020'
19 Temmuz
Elversberg-Hoffenheim
1-017'
19 Temmuz
Hansa Rostock-Aston Villa
17:00
19 Temmuz
Celtic-Newcastle
17:00
19 Temmuz
Blackburn Rovers-Everton
17:00
19 Temmuz
Sturm Graz-Hamburger SV
17:00
19 Temmuz
Reading-Tottenham
17:00
19 Temmuz
N. Forest-AS Monaco
17:00
19 Temmuz
Rotherham United-Sheffield United
17:00
19 Temmuz
Hull City-Kasımpaşa
18:00
19 Temmuz
Nantes-Guingamp
18:30
19 Temmuz
Sevilla-Sunderland
22:00
19 Temmuz
Braga-Celta Vigo
22:00
20 Temmuz
Leon-Guadalajara
04:00
19 Temmuz
Beijing Guoan-Shanghai Shenhua
1-3
19 Temmuz
Henan FC-Meizhou Hakka
1-084'

EURO2032 için İtalya'da stat krizi!

EURO2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı birlikte düzenleyeceğimiz İtalya'da stat krizi yaşanıyor.

calendar 19 Temmuz 2025 15:08 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2025 15:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
EURO2032 için İtalya'da stat krizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milano şehri, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için büyük bir fırsatı kaçırmak üzere. Nedeni ise tarihi San Siro Stadyumu'nun UEFA standartlarını karşılamıyor oluşu. Palazzo Marino'da gerçekleşen toplantıda Milan ve Inter kulüpleri, Milano Belediye Başkanı Sala, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve UEFA yetkilileri bir araya geldi. Gündemde San Siro'nun Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapma durumu vardı. Sonuç: Kötü. Mevcut haliyle stadyumun şampiyonaya ev sahipliği yapması mümkün değil.

YENİ STADYUM ŞART, AMA SORUNLAR BÜYÜK

Mevcut yapının UEFA standartlarına uygun hale getirilmesi için gereken yenilemeler yetersiz kalıyor. Çünkü San Siro'nun yaşı ve altyapısı, yapılacak her modernizasyonu etkisiz hale getiriyor. Her ne kadar şehir ulaşım ve konaklama altyapısı açısından ideal olsa da, tesis eksikliği Milano'yu turnuva dışında bırakabilir.


Milan ve Inter, yıllardır yeni bir stadyum için çalışıyor. Son dönemde önemli adımlar da atıldı:

Lombardiya Bölge Mahkemesi (TAR), Milan ve Inter'in yeni stadyum için arazi satın alımına karşı yapılan itirazı reddetti.

Kulüpler ve Milano Belediyesi, mevcut stadın ve çevresindeki alanların bedeli konusunda uzlaştı.

SORUŞTURMA ENGELİ

Fakat planları sekteye uğratabilecek büyük bir tehdit var: Milano şehir planlaması üzerine yürütülen büyük soruşturma. Bu soruşturma çerçevesinde Belediye Başkanı Sala dahil birçok yerel yetkili hakkında iddialar gündemde. Resmî süreçler şimdiden gecikmişken, bu durumun yeni stadyum projesine de ciddi etkileri olabilir.

TEK UYUMLU STAT, JUVENTUS'UN ALLIANZ STADI

UEFA, EURO 2032'yi beraber düzenleyeceğimiz İtalya'nın sunduğu San Siro, Napoli Diego Armando Maradona Stadyumu, Bari San Nicola, Floransa Artemio Franchi, Cenova Luigis Ferraris, Verona Bentegodi, Bolonya Renato Dall'Ara, Cagliari Sant'Elia ve Roma Olimpico'yu 'tarihi geçmiş' diyerek reddetti; sadece Juventus Stadyumu'nu onayladı.

SON TARİH EKİM 2026

UEFA'nın ev sahipliği yapacak statların kesin listesini görmek istediği tarih: Ekim 2026. Ancak bu süre, özellikle Milano gibi yeni stadyum yapım süreci yıllardır süren bir şehir için oldukça kısa. Hem San Siro'nun yeniden yapılandırılması ekonomik olarak mantıksız hem de yeni stadyum projesi hâlâ bürokratik engellere takılıyor.

En kötü senaryo: Yeni stadyum inşaatının yine çıkmaza girmesi ve Meazza'nın rönovasyonunun imkânsız hale gelmesiyle, Milano'nun EURO 2032'ye tamamen veda etmesi olur. Bu da hem şehir hem de İtalyan futbolu adına büyük bir imaj kaybı anlamına gelir.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.