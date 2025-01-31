Haber Tarihi: 31 Ocak 2025 17:25 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 17:25

Esra Erol neden yok? Esra Erol canlı yayın neden yok?

Gündüz kuşağında yayınlanan "Esra Erol'da" programı bugün (31 Ocak 2025 Cuma) banttan yayınlanıyor. Esra Erol neden yok? Esra Erol canlı yayın neden yok? Esra Erol neden bugün canlı yayın yapmadı?

Esra Erol neden yok? Esra Erol canlı yayın neden yok?
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ATV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarından olan "Esra Erol'da" programı hafta içi her gün saat 16:00'da yayınlanıyor.

Ancak programın bugün yayınlanan bölümü canlı olarak yayınlanmak yerine banttan verildi.

İzleyiciler tarafından Esra Erol'da programının neden canlı olarak yayınlanmadığı merak ediliyor.

ESRA EROL NEDEN CANLI YAYIN YOK?

Esra Erol programının 31 Ocak 2025 Cuma günü yayınlanan bölümü canlı verilmek yerine banttan verildi.

Programın neden bugün canlı olarak yayınlanmadığı hakkında ise kanal tarafından bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili kanal veya Esra Erol tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

ESRA EROL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Esra Erol, 12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kız lisesinde çini ve seramik bölümünü bitiren Esra Erol, üniversitede ise açık öğretim fakültesinden mezun oldu.

Ünlü sunucu televizyon ekranlarına ilk olarak 2003 yılında çıktı. Birçok kanalda program yapan ünlü sunucu Cennet Mahalles, Alemin Kıralı, Yapışık Kardeşler ve Aldatmak dizilerinde oyunculuk yaptı.

2011, 2012 ve 2014 yıllarında Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın sunucu ödülünü aldı. 2023 ve 2024 yıllarında ise yaptığı program Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi gündüz kuşağı programı seçildi.
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