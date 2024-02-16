Eskrimci ailede yetişen milli sporcu Elif, kariyerine Avrupa zaferi eklemek istiyor

Mersin'de antrenör anne babasını örnek alıp başladığı eskrimde Akdeniz Şampiyonası'nda milli takımla bronz madalya kazanan 17 yaşındaki Elif Yalçın, İtalya'da gerçekleştirilecek Yıldız ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda derece hedefliyor.Eskrim antrenörü annesi Güzin ve babası Osman Yalçın'ın kılıç sesleriyle büyüyen Elif, çocuk yaşlarda başladığı sporda çok sayıda ulusal ve uluslararası müsabakaya katıldı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Sporcu Eğitim Merkezi'nde yetişen Elif, geçen yıl Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Kılıç-Epe-Flöre Federasyon Kupası'ndan üçüncülükle dönmesinin ardından milli takımla İspanya'da 3-4 Şubat'ta yapılan 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda mücadele etti.Milli eskrimci, takım halinde katıldıkları organizasyonda bronz madalya kazanmalarının ardından 22 Şubat'ta İtalya'nın Napoli kentinde başlayacak Yıldız ve Gençler Avrupa Şampiyonası'na odaklandı.Kariyerine Avrupa derecesi eklemeyi hedefleyen Elif, milli takım kampı öncesi Mersin'deki antrenmanlarını sürdürüyor.Elif Yalçın, AA muhabirine, eskrimci anne ve babasından ilham aldığını söyledi.Akdeniz Şampiyonası'nda kazandıkları madalyanın moralini yükselttiğini belirten Elif, şöyle konuştu:"İspanya'ya gittiğimde çok gergindim çünkü milli takım antrenörleri vardı. Kendi hocalarım ile anne ve babamın olmadığı ilk maçtı. Orada en iyi performansımı göstermek istedim. Daha iyisini yapabilirdim ama takım olarak üçüncü olmak güzeldi. Beni çok mutlu etti ve ilk yurt dışı derecem oldu. Ailem, arkadaşlarım, herkes benim için mutluydu. Kariyerimin şu an başladığını hissediyorum."Elif, antrenmana başladığında aile bağlarını bir kenara bırakıp anne ve babasını antrenörü gibi gördüğünü anlattı.Avrupa Şampiyonası için çok çalıştığını dile getiren milli sporcu, "Orada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. 'Yapabilir miyim?' düşüncesi beni strese sokuyor ama yapabileceğime eminim. Bunun için senelerce çok çalıştım. Avrupa Şampiyonası'nda madalyam olmasını çok isterim ama ilk 8 bile olursa beni çok mutlu eder." diye konuştu.Elif, olimpiyatlarda mücadele etmeyi istediğini, bunun için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.Baba Osman Yalçın da kızının, eskrimin içinde büyüdüğünü ve kendisini sürekli geliştirdiğini anlattı.Elif'i diğer eskrimciler gibi sporcusu olarak gördüğünün altını çizen Yalçın, "Sporcu ve antrenör ilişkisi neyse onu koruyup, salondan çıktıktan sonra evde de ebeveyn görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da iyi başarılarla ilimizi, ülkemizi çok daha güzel temsil edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anne Güzin Yalçın da eskrimin zor bir spor dalı olduğunu, başarıların uzun uğraşlarla kazanıldığını dile getirdi.Tüm sporcuları kendi çocuğu gibi gördüğünü söyleyen Yalçın, "Eskrimde birçok başarı ve derecemiz var ama kendi çocuğumuzun olunca benim için bu gurur verici oldu." dedi.