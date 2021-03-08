Ersan Parlatan: 'Sonuç bizim adımıza üzücü'

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Fenerbahçe'ye 3-0 yenildikleri mücadelenin sonrasında konuştu.



Maçı değerlendiren Parlatan, "Fenerbahçe'ye tebrikler, 3-0 kazandılar. İlk yarım saat oyunda değildik. Hiçbir şekilde oyuna ortak olamadık. Ne topun bizde kalma süresi, ne de rakibi karşılama, baskı altına sokma gibi şeyleri sahaya yansıtamadık. Sonuçta da bir korner ve kaptırdığımız sonrası kontra geçişte 2-0 yenik duruma düştük. Bunları araştırmamız, sorgulamamız lazım. Neden böyle bir yarım saat sergiledi takımımız? 2-0 geriye düştükten sonra oyuncularımız bir reaksiyon gösterdi. Takım futbola ve oyuna ortak oldu. İlk devrenin son 15-20 dakika pozisyonlara girdik. Devre arasında oyunculara inanmaları gerektiğini söyledik. İkinci 45 dakika çok iyi bir Konyaspor vardı, pozisyona giren, iyi oynayan. İsterdik ki 90 dakika böyle oynayalım. Buradan 3-0 yenik ayrıldık. Üzücü bir sonuç. İlk yarım saatten memnun değiliz. Oyuncular da öyle, farkında. Maçın kalan bölümünde daha iyi oynayarak iyi şeyler yaptık. Sonuca bakınca bizim adımıza üzücü." dedi.



