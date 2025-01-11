Erden Timur konuşacak!

Galatasaray'ın eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TV 100'de canı yayına çıkacak.

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Erden Timur konuşacak!
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11 Ocak 2025 11:40
Galatasaray'ın eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, açıklamalarda bulunacak.

Sarı kırmızılı takımın eski yöneticisinin, kendi dönemiyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt vermesi bekleniyor.

Katılacağı canlı yayında başka hangi konulara temas edeceği de şimdiden merak konusu oldu.

Erden Timur'un bu akşam TV100'e konuk olacağı program saat 22.00'de başlayacak.

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