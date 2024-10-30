Haber Tarihi: 30 Ekim 2024 15:39 - Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024 15:39

Empoli-Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Empoli-Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz

Empoli -Inter maçı canlı izle | Empoli - Inter maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Peki, Empoli-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Empoli-Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Empoli-Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Empoli kendi evinde Inter'u ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

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EMPOLİ - İNTER MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'da 10'uncu hafta mücadelesinde Empoli ve İnter karşı karşıya geliyor. Lider Napoli'nin 4 puan gerisinde bulunan İnter, Empoli mücadelesiyle çıkış yakalamak istiyor.

Empoli'da, Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanacak Empoli - İnter karşılaşması 30 Ekim Çarşamba günü saat saat 20:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İNTER SON DURUM

İtalya'da son şampiyon İnter, zirve takibini sürdürüyor. Mavi- siyahlılar, oynadığı 9 karşılaşmadan 5 galibiyet çıkarırken 18 puan topladı.

Etkili hücum hattıyla dikkat çeken İtalyan kulübü rakip fileleri 21 sarsarken ligin en golcü ikinci takımı oldu. Savunmada sıkıntılar yaşayan İnter ise kalesinde 13 gol gördü.

EMPOLİ SON DURUM

Empoli bu sezon ligde çıktığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 beraberlik aldı. İtalyan ekibi oynadığı maçlarda rakip fileleri 7 kez sarsarken kalesinde ise 6 gol gördü. Empoli bu sezon ligin en az gol atan ikinci takımı oldu.

 

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