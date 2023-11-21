Haber Tarihi: 21 Kasım 2023 12:12 - Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 12:12

Emekli 5000 TL emekli ikramiyesi neden yatmadı? 5 bin TL ikramiye neden yatmadı?

5.000 TL emekli ikramiyesi ödemelerinin yatıp yatmadığı kısa süre içerisinde sorgulanabiliyor. Emekli ikramiyesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler ise sorgulama işlemine ilişkin detayları merak ediyor. Emekli aylığı alınan bankalar üzerinden 5.000 lira ikramiyeler yatırılıyor. Bankalar üzerinden ise hem telefon hem de internet aracılığıyla sorgulama işlemi yapılabiliyor. SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi, Emekli sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanların yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranında ödeme yapılıyor. SSK emeklisi ve tahsis numarası 17,18,19 olanların ödeme işlemleri Cumartesi günü yapılırken 12 Kasım Pazar günü ise tahsis numarası 20,21,22 olanların ödemeleri tamamlandı. Dul ve yetim maaşını yüzde 75 hisse şeklinde alanlara 5.000 TL yerine 3.750 TL, yüzde 25 ölüm aylığı alanlar ise 1.250 TL ödeme yapılacak. Peki Emekli ikramiyesi yattı mı, sorgulama nasıl yapılır? Emekli ikramiyesi ödemeleri tamamlandı mı? İşte, detaylar…

Emekli 5000 TL emekli ikramiyesi neden yatmadı? 5 bin TL ikramiye neden yatmadı?
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Emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi için geri sayım sona erdi. Cumhuriyet'in 100. yılı için tek sefere mahsus emeklilere verilecek olan ikramiyeden dul ve yetim maaşı alanlar ile EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da yararlanabilecek. Ancak hesabına henüz ikramiye yatmamış olan emekliler "5 bin TL neden yatmadı?" sorusunun yanıtını araştırıyor...

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NEDEN YATMADI?

5000 tl emekli ikramiyesi 11 Kasım itibarıyla başlanacaktı. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur Bağkur 14 Kasım'da yapılacaktı fakat bazı vatandaşlara henüz ödeme yapılmadı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi

ÇKS OLANLAR İKRAMİYE ALACAK MI?
Herhangi bir işyerinde veya kendi nam ve hesabına çalışmaya devam edenlerin bu ödemeden yararlanamayacağı da hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Ziraat Odası kaydı ya da ÇKS belgesi olan emekliler de bu haktan yararlanamayacak.

ÇKS İKRAMİYE DÜZELTMESİ YAPILACAK MI?

Konuyla ilgili şu an için herhangi bir açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

5 BİN LİRA EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 5 bin lira ikramiye ödeme tarihleri değişkenlik gösteriyor. Tahsis numarasına göre emekliler ödemelerini farklı günlerde olacak.

SSK emeklilerinden tahsis numarası 17,18,19 olanlar ödemelerini dün (11 Kasım) aldı. Bugün ise 20,21,22 olanlar ödemelerini alacak.

13 Kasım Pazartesi yeni haftanın ilk gününde ise tahsis numarası 23,24,25 ve 26 olanlara ödemeler tamamlanacak.

Son olarak ise Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödemeleri 14 Kasım'da hesaplara geçecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emekli ikramiyelerinin yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen emeklilerin şubeye gitmesine gerek bulunmuyor.


Emekli ikramiyesi sorgulama işlemleri internet üzerinden veya telefon aracılığıyla sorgulanabiliyor.

5 bin lira ikramiyeler emekli aylığının yattığı hesaplara aktarılıyor. Emekliler bankalarının müşteri hizmetleri üzerinden veya telefonlarının mobil bankacılık bölümünden mevcut bakiyeleriyle beraber emekli ikramiyesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Bazı bankaların müşteri hizmetleri numaraları şu şekilde;

Ziraat Bankası Müşteri hizmetleri numarası 0850 258 00 00

VakıfBank Müşteri hizmetleri numarası 0850 222 0724
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Halkbank Müşteri hizmetleri numarası 0850 222 0400

İş Bankası Müşteri hizmetleri numarası 0850 724 0724

Garanti Bankası Müşteri hizmetleri numarası 444 0 333

Akbank Müşteri Hizmetleri numarası (0212) 444 25 25

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLADI

Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiyenin tarihi belli oldu. Ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak.

Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü

17,18, 19 olanlar için 11 Kasım

20, 21, 22 olanlara 12 Kasım

23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:

14 Kasım

İLK KEZ CUMHURBAŞKANI DUYURDU
İkramiyeyi ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duyurmuştu. Erdoğan; "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." ifadelerini kullanmıştı.

KİMLER 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ ALAMAYACAK?
1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

 
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