Elazığ'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu?

Son Dakika: ELazığ 'da deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle 5.0 büyüklüğündeki deprem çevre illerden hissedildi. Elazığ'da yaşayan ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? Sorularına yanıt arıyor. Depremin merkezi Merkez ilçesi olarak açıklarken saatini ise 17:04 olarak duyuruldu. İşte, Malatya depremi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…



Elazığ'da deprem mi oldu?



Elazığ'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 17.04'teki depremin derinliğinin 16 kilometre olduğu kaydedildi.





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