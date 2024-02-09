Haber Tarihi: 09 Şubat 2024 11:21 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 11:21

Edward Mordrake Gerçek mi? Tıp Tarihinin En Gizemli Vakası

Edward Mordrake, 19. yüzyılda yaşamış ve "iki yüzlü adam" olarak bilinen bir figürdür. Alnının arkasında, tam işlevli bir ikinci yüz olduğu söylenen Mordrake, tıp tarihinin en gizemli ve ürkütücü vakalarından biri olarak kabul edilir. Peki, Edward Mordrake gerçek miydi? Yoksa sadece bir efsane mi?

Edward Mordrake Gerçek mi? Tıp Tarihinin En Gizemli Vakası
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18. yüzyılın sonlarında veya 19. yüzyılın başlarında İngiltere'de doğduğu rivayet edilir.

Soylu bir aileden geldiği ve iyi bir eğitim aldığı söylenir.

İkinci yüzünün, normal bir yüz kadar gelişmiş olduğu ve hatta kendi duygularına ve düşüncelerine sahip olduğu iddia edilir.

Mordrake'in, ikinci yüzünden dolayı çok mutsuz olduğu ve intihar ettiği bilinir.

Edward Mordrake Gerçek mi? 

Edward Mordrake'in varlığını teyit eden kesin bir kanıt yoktur. Hikayesi, 1895 yılında basılan "Boston Medical and Surgical Journal" dergisinde yayınlanan bir makaleye dayanmaktadır.

Ancak bu makalede, Mordrake'in tıbbi bir muayeneden geçtiğine dair bir bilgi yer almamaktadır. Bu nedenle, hikayenin doğruluğu sorgulanmaktadır.

Tarihçilerin Görüşleri:

Bazı tarihçiler, Edward Mordrake'in gerçek bir insan olduğuna ve hikayesinin abartılmış veya uydurulmuş olabileceğine inanmaktadır. Diğer tarihçiler ise, Mordrake'in bir efsane veya folklor ürünü olduğunu savunmaktadır.


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