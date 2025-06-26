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Ederson'dan ayrılık iddialarına yanıt!

Manchester City'nin tecrübeli kalecisi Ederson, adı Suudi Arabistan ile anılan transfer söylentilerini yalanladı.

calendar 26 Haziran 2025 13:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ederson'dan ayrılık iddialarına yanıt!
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Manchester City'nin yıldız kalecisi Ederson, sezon sonunda kulüpten ayrılacağına dair çıkan haberleri sert bir şekilde yalanladı. Bir süredir Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Brezilyalı file bekçisi, iddiaları "yalan haber" olarak nitelendirdi. 

"YÜZDE 99'U YALAN HABER"

31 yaşındaki kaleci, Manchester ekibiyle sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmasına rağmen, geleceği hakkında net konuştu:



"Geleceğim burada. Bazı arkadaşlarım bana sürekli haber gönderiyor ama bunların yüzde 99'u yalan haber. Sosyal medyada beğeni almak için yapılan içerikler çoğunlukla uydurma. Aklım City'de. Premier Lig'e dönmek ve Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanmak istiyorum. Bu kulüpte kalacağım."

2017'den bu yana Manchester City formasını giyen Ederson, bu süreçte 6 Premier League şampiyonluğu ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası da dahil olmak üzere toplam 18 kupa kazandı.


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