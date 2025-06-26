Ederson'dan ayrılık iddialarına yanıt!

Manchester City'nin yıldız kalecisi Ederson, sezon sonunda kulüpten ayrılacağına dair çıkan haberleri sert bir şekilde yalanladı. Bir süredir Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Brezilyalı file bekçisi, iddiaları "yalan haber" olarak nitelendirdi.



"YÜZDE 99'U YALAN HABER"



31 yaşındaki kaleci, Manchester ekibiyle sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmasına rağmen, geleceği hakkında net konuştu:

2017'den bu yana Manchester City formasını giyen Ederson, bu süreçte 6 Premier League şampiyonluğu ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası da dahil olmak üzere toplam 18 kupa kazandı.