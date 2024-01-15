Haber Tarihi: 15 Ocak 2024 10:15 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 10:15

e-Devlet E-Bordro yayınlandı mı? Ocak 2024 sorgulama

e-Devlet üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, kamu personellerinin Ocak 2024 maal bordroları e-Devlet üzerinden sorgulamaya açıldı. Peki maaş bordrosu nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

e-Devlet E-Bordro yayınlandı mı? Ocak 2024 sorgulama
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e-Devlet kapısı üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, kamu personellerinin 15 Ocak tarihinde alacakları maaşlarını gösteren bordrolarının yayınlandı ve alınacak net maaşlar belli oldu. Peki bordro sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet bordro sorgulama işlemi nasıl olur?

MAAŞ BORDROSU AÇIKLANDI

Ocak 2024 memur maaş bordrosu yayınlandı! Maaş bordrosu nasıl sorgulanır

Kamu personellerine 2024 yılı 1. dönemi için yüzde 15'lik maaş zammı kararı alınmıştı. Açıklanan enflasyon farkı ile birlikte memurlar, yüzde 49.15 oranında maaş zammı almış oldu.

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bilindiği üzere kamu personellerinin maaşları peşin ödeniyor. 15 Aralık ile 14 Ocak arasındaki maaş 15 Aralık'ta yatmıştı. Ancak 1 ile 14 Ocak arasındaki maaşın yüzde 49.15 zamlı olması gerekiyor. Oluşan farkın ise ayın 20'si civarında yatırılması bekleniyor.

Ocak 2024 memur maaş bordrosu yayınlandı! Maaş bordrosu nasıl sorgulanır

E Devlet kapısı üzerinden, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmetine yer verildi ve kamu personellerinin Ocak 15'te alacakları maaşa yer verildi.

NASIL SORGULANIR?

e-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra, arama kısmına Bordro yazarak çıkan sonuca tıklayın. Bununla beraber, 2024 Ocak dönemini seçip bordronuzu görüntüleyebileceksiniz.
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