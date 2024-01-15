e-Devlet E-Bordro yayınlandı mı? Ocak 2024 sorgulama

e-Devlet kapısı üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, kamu personellerinin 15 Ocak tarihinde alacakları maaşlarını gösteren bordrolarının yayınlandı ve alınacak net maaşlar belli oldu. Peki bordro sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet bordro sorgulama işlemi nasıl olur?



Ocak 2024 memur maaş bordrosu yayınlandı! Maaş bordrosu nasıl sorgulanır

Kamu personellerine 2024 yılı 1. dönemi için yüzde 15'lik maaş zammı kararı alınmıştı. Açıklanan enflasyon farkı ile birlikte memurlar, yüzde 49.15 oranında maaş zammı almış oldu.

Bilindiği üzere kamu personellerinin maaşları peşin ödeniyor. 15 Aralık ile 14 Ocak arasındaki maaş 15 Aralık'ta yatmıştı. Ancak 1 ile 14 Ocak arasındaki maaşın yüzde 49.15 zamlı olması gerekiyor. Oluşan farkın ise ayın 20'si civarında yatırılması bekleniyor.

Ocak 2024 memur maaş bordrosu yayınlandı! Maaş bordrosu nasıl sorgulanır

E Devlet kapısı üzerinden, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmetine yer verildi ve kamu personellerinin Ocak 15'te alacakları maaşa yer verildi.

e-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra, arama kısmına Bordro yazarak çıkan sonuca tıklayın. Bununla beraber, 2024 Ocak dönemini seçip bordronuzu görüntüleyebileceksiniz.