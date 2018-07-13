Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ın son klibiyle sosyal medyanın gündeminde

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Beşiktaş'tan ayrılıp Çin Ligi'ne transfer olan Sırp defans Dusko Tosic'in pop yıldızı eşi Jelena Karleusa'nın Puno Kosta isimli şarkısına çektiği klip sosyal medyanın ilgisini çekti. Jelena Yenge'nin şeffaf bir elbise ile seksi pozlar verdiği klibe binlerce beğeni yağdı.