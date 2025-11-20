Haber Tarihi: 20 Kasım 2025 16:32 - Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 16:32

Dünya Kupası Play-Off Tek Maç mı? Hata Yapan Elenecek!

026 FIFA Dünya Kupası yolunda A Milli Takım'ın da yer alacağı Avrupa Elemeleri Play-Off turu için geri sayım sürerken, maçların oynanma sistemi hakkında kafalar karışık. Geçmiş yıllardaki "rövanşlı" sistemin aksine, bu kez statü çok daha acımasız. Peki, Play-Off maçları tek maç mı?

FIFA'nın belirlediği statüye göre, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off karşılaşmaları "Tek Maçlı Eliminasyon" (Single-leg knockout) sistemine göre oynanacak. Yani takımların rövanş şansı bulunmuyor. 90 dakika (gerekirse uzatmalar ve penaltılar) sonunda kazanan tur atlayacak, kaybeden ise Dünya Kupası hayallerine veda edecek.

Ev Sahibi Kim Olacak?

Bu sistemde "saha avantajı" hayati önem taşıyor.

Yarı Finallerde: Seri başı olan takımlar (1. ve 2. Torba) maçı kendi sahasında oynayacak. Türkiye 1. Torba'da yer aldığı için, 26 Mart 2026'daki yarı final maçını taraftarı önünde, kendi evinde oynayacak.

Finallerde: Yarı finali geçen takımların karşılaşacağı final maçının ev sahibi ise kura ile belirlenecek.

Neden Tek Maç?

Takvim sıkışıklığı ve turnuva heyecanını artırmak amacıyla uygulanan bu formatta, 16 takım 4 farklı yola (Path A, B, C, D) ayrılıyor. Her yolda oynanan yarı final ve final maçlarının ardından sadece 1 takım Dünya Kupası biletini alabiliyor.

Kritik Tarihler Hata yapanın eleneceği bu nefes kesen maçlar Mart 2026'da oynanacak:

Yarı Finaller: 26 Mart 2026

Finaller: 31 Mart 2026

