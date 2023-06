Dolara müdahale gelir mi? 2023 Dolar yükselir mi, düşer mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde uygulanan 'faiz sebep-enflasyon sonuç' temelli para politikası ve tırmanan enflasyon, 6 Şubat depremlerinin etkisi ve seçim öncesi siyasi belirsizlik ortamıyla birleşince, ekonomiyi yeni dönemde bir numaralı öncelik haline getirdi.Seçimlerden önce hükümetle uzun bir müzakere mesaisi geçiren ve yeni kabinede ekonominin emanet edildiği Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye bakanlığı görevini Nureddin Nebati'den devralırken, fiyat istikrarının temel hedef olacağını ve enflasyonun tek hanelere düşürülmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.Mehmet Şimşek ekonomide bu hedeflere ulaşma sürecinde, yabancı yatırımcının önceki dönemde eksikliğinden yakındığı şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk gibi ilkelerin altını çizdi, "Türkiye'nin rasyonel zemine dönme dışında seçeneği kalmamıştır" dedi.İngiltere tahsilli, merkezi Londra'da bulunan yatırım bankası Merrill Lynch'in eski stratejistlerinden olan Mehmet Şimşek uluslararası finans dünyasında "piyasaların dostu" saygın bir isim olarak biliniyor.Ekonominin başına Mehmet Şimşek gibi bir ismin getirilmesi, Türkiye ekonomisini kurtarabilir ve genel kabul gören ekonomi politikalarından uzaklaşıldığı için kaçan yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye geri getirebilir mi?Londra'dan VOA Türkçe'nin sorularını yanıtlayan gelişmekte olan piyasalar uzmanı Timothy Ash, Mehmet Şimşek'in yetkin ve güvenilir bir ekip oluşturmasına izin verilmesi, desteklenmesi ve genel kabul görmüş ekonomi politikalarına dönebilmesi halinde, ülke ekonomisini uçurumun kenarından alabileceği görüşünde.10 ay sonra 2024 yılında Türkiye'de yerel seçimlerin yapılacağına dikkat çeken BlueBay Asset Management'ın üst düzey stratejisti Timothy Ash, "Mehmet Şimşek'in en önemli sınavı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisi olacak. Yerel seçimler olası bir çatışma noktası" diyor.Timothy Ash'e göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalarda İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde belediye seçimlerini yeniden kazanma hedefi koyan Erdoğan'ın 2024 yerel seçim sürecinde "ekonomide genel kabul görmüş politikalara inancını kaybetmesi" riski bulunuyor.Türkiye Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Hakan Kara, yerel seçime kadar daha rasyonel ancak ekonomiyi de aşırı soğutmayan politikaların uygulanabileceğini belirtiyor.VOA Türkçe'nin sorularını yazılı olarak yanıtlayan Prof. Kara, "Mevcut dış denge ve rezerv durumu ekonomide aklın yoluna dönmeyi gerektiriyor. Bununla birlikte muhtemelen yerel seçime kadar daha rasyonel ancak ekonomiyi de aşırı soğutmayan politikalar uygulanacaktır. Asıl köklü değişiklikler yerel seçimden sonra gerçekleşebilir" diyor.Uyguladığı faiz politikası sebebiyle bağımsızlığı tartışma konusu olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığı için ABD'de finans sektöründe üst düzey yöneticilik yapan Hafize Gaye Erkan'ın ismi geçiyor.Hafize Gaye Erkan, geçen yıl yüzde 85'e tırmanan enflasyona rağmen 2021'den bu yana faiz oranlarının düşürülmesi politikasını uygulayan Şahap Kavcıoğlu'nun yerine düşünülen adaylardan biri.ABD'de First Republic Bank'in eski CEO'su ve yatırım bankası Goldman Sachs'ta üst düzey yöneticilik yapmış olan Hafize Gaye Erkan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun ve Princeton Üniversitesi'nden Finans Mühendisliği alanında doktorası bulunuyor.Hafize Gaye Erkan, ABD'de geçtiğimiz aylarda batan ve el konulan orta ölçekli bankalardan First Republic Bank'te 2021'e kadar üst düzey yöneticiydi.Reuters'ın haberine göre bugün Mehmet Şimşek'le biraraya gelen 41 yaşındaki Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası başkanı olması halinde, bu göreve gelen en genç ve ilk kadın başkan olacak.Konuyla ilgili hükümet cephesinden henüz bir açıklama ise gelmedi.Seçimden önce son 21 yılda ilk kez net rezervi negatif bölgeye geçen Merkez Bankası'nın yeni dönemde bağımsız bir para politikası izleyip izlemeyeceği merak konusu.VOA Türkçe'ye konuşan Timothy Ash, Merkez Bankası'nın başına geçecek isimden çok bankanın kararlarında ne ölçüde bağımsız olacağının önemli olduğunun altını çiziyor ve ekonomideki tablonun büyük ölçüde buna bağlı olduğunu vurguluyor.Politika faiz oranını yükselten son Merkez Bankası başkanı olarak tarihteki yerini alan Naci Ağbal, beş aydan daha kısa bir süre bu görevde kaldıktan sonra 2021'de görevden alınmıştı.Hafize Gaye Erkan'ın tipik AK Parti çekirdek kadrolarından gelmediğinin altını çizen Timothy Ash, bu durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindeki danışmanların değiştiği veya kendisine "makul ve Ortodoks ekonomi politikalarının benimsenmesi doğrultusunda daha iyi tavsiye verildiğinin" bir işareti olarak yorumladı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 22 Haziran'da. Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası başkanlığı için adının geçmesi bankanın faiz oranını arttıracağına yönelik beklentiyi artırdı.Gelişmekte olan piyasalar analisti Timothy Ash, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası'na ekonomide gereken adımların atılmasına imkan verildiğini piyasalara göstermek zorunda olduğunu belirtiyor.ABD'de bulunan yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de döviz kuruna ilişkin bir önceki tahminini revize ederek 3 Haziran'daki raporunda, önümüzdeki 12 ay içinde kademeli bir artışla ABD Doları'nın 28 TL'den işlem görebileceği öngörüsünde bulundu.Yatırım bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı seçimlerden önceki tahmininde önümüzdeki bir yıl içinde kademeli bir artışla ABD Doları'nın 22 TL'den işlem göreceğini tahmin etmişti.Goldman Sachs son raporunda, ekonomi yönetiminde Mehmet Şimşek tercihinin "para politikasının daha Ortodoks bir yöne doğru kayması olasılığını arttırdığı" görüşünü dile getirdi.Raporda, son on yıl içinde yüzde 90 değer kaybeden Türk Lirası'nda önümüzdeki dönemde olası değer kaybı için, "Asıl mesele liranın ciddi oranda değer kaybedip kaybetmeyeceği değil, bunun ne zaman olacağı" ifadeleri kullanıldı.VOA Türkçe'ye önümüzdeki dönemde dövizde yaşanabilecek gelişmeleri değerlendiren Timothy Ash, bundan sonraki süreçte genel kabul gören ve uluslararası normlar çerçevesinde yürütülen ekonomi politikaları dışında "alternatif politikalara yer olmadığını" vurguladı.Mali danışmanlık şirketi Taneo'nun Siyasi Risk Danışmanlığından sorumlu Eş-Başkanı Wolfango Piccoli de Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Erdoğan'ın ekonomi cephesinde daha pragmatik bir bakış açısını ne kadar süre tolere edebileceği belirsiz" diyor.Yatırımcıların Erdoğan'ın geleneksel ekonomi politikalarından uzaklaşan yaklaşımından endişe duyduğu 2015 yılında da Mehmet Şimşek'in piyasalara güven vermek amacıyla göreve getirildiğini hatırlatan uzmanlar, Şimşek tercihinin yalnızca vitrinde kalmaması için gerçek politika değişikliklerinin şart olduğuna dikkat çekiyor.Özellikle yatırımcı güveninin yeniden kazanılması için bir atamadan daha fazlasının gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, bu bağlamda Merkez Bankası'nın bağımsızlığının en önemli faktör olduğunun altını çiziyor.Türkiye'de son yıllarda ekonomide kurumsal bir erozyon yaşandığını da vurgulayan Timothy Ash, uluslararası piyasaların ve yabancı yatırımcının Mehmet Şimşek'e ilk aşamada aksi bir tutum görülmediği sürece olumlu bakmaya meyilli olacağını; ancak ihtiyatı da elden bırakmayacağını söylüyor.2021'de görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve 2020'de görevden affını isteyen eski Maliye Bakanı Lütfi Elvan dönemlerinin "yabancı yatırımcının hala hafızasında" olduğunu anımsatan Prof. Hakan Kara da yabancı yatırımcının bu dönemde temkinli olacağı görüşünde.Prof. Kara, "Öncelikle icraatı izleyeceklerini, yeni ekonomi yönetimine belirli bir alan tanındığından emin olduktan sonra aşamalı olarak gireceklerini tahmin ediyorum" diyor.Reuters'a konuşan East Capital varlık yöneticisi Emre Akçakmak da benzer bir görüşü dile getiriyor.Ekonomide önemli pozisyonlarda görev alan kişilerin sık sık değişmesinden yatırımcıların memnun olmadığını hatırlatan Akçakmak, "Uzun vadeli stratejik yatırımcıların geri gelmesi çok kolay olmayacak. Yıllar olmasa da aylar alacak" diyor.(VOA Türkçe)