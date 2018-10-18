Diego Souza: 'Vagner Love, kampta bir kadınla yakalandı'

Brezilyalı futbolcu Diego Souza, Palmeiras'ta birlikte forma giydiği Vagner Love'un o dönem takım kampında bir kadınla yakalandığını açıkladı.

18 Ekim 2018 16:40
Diego Souza: 'Vagner Love, kampta bir kadınla yakalandı'
Beşiktaş'ın forveti Vagner Love hakkında eski takım arkadaşından itiraf geldi. Futbol hayatını Brezilya'nın Taboao Da Serra takımında sürdüren Diego Souza, 2003 yılında birlikte Palmeiras forması giydikleri dönemde yaşadıkları bir anısını anlattı.

'Kadro dışı bırakıldı'
O dönem takım arkadaşının kadro dışı bırakılması hadisesiyle ilgili konuşan 34 yaşındaki futbolcu, Vagner Love'un Palmeiras'tan ayrılmasının öncesindeki sürece dair "Vagner Love kampta bir kadınla iş üstünde
yakalandı, bu yüzden o dönemki futbol direktörü tarafından kadro dışı bırakıldı" dedi.

'Birden gözyaşlarına boğuldu'
"Aslında takımın yarısı kız arkadaşlarıyla bu işi yapıyordu ancak yakalanan O oldu" diyen Diego Souza şöyle devam etti: "Teknik direktör Karmino Kolombini idmanın ardından akşam tüm futbolcuları toplanmaya çağırdı. Ancak kimse bu buluşmanın amacını bilmiyordu. Toplanmanın gerçekleştiği bu odada sonra birden Vagner
Love gözyaşlarına boğuldu".

'Sahaya çıkmamayı düşündük'
O dönem yaşananların kendilerini üzdüğünü, arkadaşları için verilen kararın adil olmadığını düşündükleri için sahaya çıkmamayı bile düşündüklerini söyledi Souza… Her ikisi de 1984 doğumlu olan iki futbolcu, Palmeiras'ın yanı sıra Brezilya U-20 Milli Takımı'nda da birlikte oynamışlardı.
Kaynak: Milliyet

Diğer Haberler

MANU, Luke Shaw'ın sözleşmesini uzattı Manchester United

MANU, Luke Shaw'ın sözleşmesini uzattı
''Her kuruşun hesabını yapıyoruz' Konyaspor

''Her kuruşun hesabını yapıyoruz"
Pereira'nın taraftarlara bir mesajı var Trabzonspor

Pereira'nın taraftarlara bir mesajı var
Wayne Rooney MLS'te atmaya devam ediyor Dünya Futbolu

Wayne Rooney MLS'te atmaya devam ediyor
Karius ve Tolga'dan Göztepe'ye özel hazırlık Beşiktaş

Karius ve Tolga'dan Göztepe'ye özel hazırlık
Galatasaray'dan 4 oyuncu için sakatlık açıklaması Galatasaray

Galatasaray'dan 4 oyuncu için sakatlık açıklaması
Henry: 'Garip, futboldan konuşuyorduk şimdi antrenör olduk' Monaco

Henry: "Garip, futboldan konuşuyorduk şimdi antrenör olduk"
Beşiktaş favori, Fenerbahçe ve Akhisarspor ise... UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş favori, Fenerbahçe ve Akhisarspor ise...
Paris, Neymar'ın bonservisini belirledi P. St Germain

Paris, Neymar'ın bonservisini belirledi
Daha fazla göster
1

Simon Kjaer: "Barcelona darmadağın eder"
2

Futbolda II. FETÖ dalgası
3

"Cenk Tosun'u satmak delilik"
4

İşte o görüşme; "Cocu'nun cenazesini saralım diye espri yapmıştık"
5

Nainggolan'dan sitem: "Arkamdan iş çevirdiler"
6

Fatih Terim: "1974'ten beri gönül bağım var"
7

Ali Koç sinyali verdi, kaptanlar yemeğe çıkardı!
8

Santos başkanından Vagner Love için ağır küfür!
9

Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı kaldığı yerden devam!

10

Mustafa Cengiz: "Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım"
yukarı ok