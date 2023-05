Deprem tazminatı ne kadar, ne zaman yatacak? Memurlara Deprem tazminatı ne zaman ödenecek? 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük depremden etkilenen 11 ilde kamu personellerine tazminat ödemesi gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki deprem tazminatı kaç ay deprem tazminatı alınacak? Deprem tazminatı ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...Deprem tazminatı 2 bin 59 lira 99 kuruş olarak ödenecek.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde ezici olarak hissedilen depremin olumsuz izlerinin silinmesi için kararlar alınmaya devam ediliyor. Deprem bölgesindeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Depremlerden etkilenen 11 ilde görev yapan kamu personellerine tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 12 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu karara göre; bu personellere 2 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ödenecek. Tazminat, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda yatırılacak ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.Deprem tazminatı ve fazla çalışma ücreti ödemesinden depremden etkilenen yerlerdeki kamu personelleri yararlanacak. Depremin yaşandığı 11 ilde geçen yılın sonu itibariyle yaklaşık 3 milyon 260 bin sigortalı çalışan var. Bunların yaklaşık 500 binini memurlar, 440 binini ise esnaf ve tarımda kendi hesabına çalışanlar oluşturuyor. Bu ödemeden, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla karar kapsamındaki yerlerde geçici olarak görevlendirilenler de faydalanacak.Deprem tazminatı 2 Şubat 2023 tarihinden itibaren 6 ay süreyle ödenecek.Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri ile Adana ilinin Çukurova, Ceyhan, Seyhan, Kozan ve Yüreğir ilçeleri, Diyarbakır ilinin Bağlar, Bismil, Çermik, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri, Elazığ ilinin merkez, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Maden ve Palu ilçelerinde sürekli görevle fiilen çalışan memur, TSK personeli, sürekli veya geçici işçiler ve sözleşmeli personeller deprem tazminatı alabilecek.Söz konusu tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda her bir eşe bu tutarın yüzde 75'i ödenecek.Bu il ve ilçelerde deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan Devlet Memurları Kanununa tabi personele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fazla çalışma ücreti de ödenecek. Buna göre, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle ve ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı, fazla çalışma ücreti olarak ödenecek..Söz konusu tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda her bir eşe bu tutarın yüzde 75'i ödenecek.Bu il ve ilçelerde deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan Devlet Memurları Kanununa tabi personele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fazla çalışma ücreti de ödenecek. Buna göre, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle ve ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı, fazla çalışma ücreti olarak ödenecek..