Deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde? Muğla'da korkutan deprem...

Son dakika haberi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Osmaniye-Marmaris olan depremin derinliği 67.1 kilometre olarak açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

28 Haziran 2020 21:02
Deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde? Muğla'da korkutan deprem...
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 20:43'te deprem oldu.
AFAD, depremin büyüklüğünün 5.2 olduğunu belirtirken gelişmelerin takip edildiğini de aktardı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.6 büyüklüğünde ve yerin 67.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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