Deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde? Muğla'da korkutan deprem...

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AFAD SON DEPREMLER

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 20:43'te deprem oldu.AFAD, depremin büyüklüğünün 5.2 olduğunu belirtirken gelişmelerin takip edildiğini de aktardı.Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.6 büyüklüğünde ve yerin 67.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.