Denizlispor golü unuttu

İzmir Çoruhlu FK'ya 2-0 mağlup olan son sıradaki Denizlispor, üst üste 4'üncü yenilgisini aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Denizlispor golü unuttu
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19 Ocak 2025 14:59
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda İzmir Çoruhlu FK'ya 2-0 mağlup olan son sıradaki Denizlispor, üst üste 4'üncü yenilgisini alırken, bu müsabakalarda gol atma başarısı gösteremedi.

Ligde 6 puanının silinmesiyle 4 puana düşen ve 16'ncı basamaktan kurtulamayan yeşil-siyahlılar, ikinci devreye de kötü başladı.

En son 2020-21 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor, 4 yıllık süreçte Bölgesel Amatör Lig'in eşiğine geldi. Transfer yasağı bulunan Denizli temsilcisi genç kadrosuyla kümede kalma mücadelesi veriyor.
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