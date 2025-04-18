Çorum FK seriyi sürdürmek istiyor

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de cumartesi Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çorum FK seriyi sürdürmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2025 15:04
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında cumartesi deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

Diyarbakır Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Ali Metoğlu yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Kadir Seven, Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek.

Ligde aynı puanı sahip, ikili averajda, karşılıklı gol sayısında ve genel averajda eşit olan iki takımdan Ahlatcı Çorum FK, kaydettiği 47 golle 8'inci, Amed Sportif Faaliyetler ise 38 golle 9'uncu sırada bulunuyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery