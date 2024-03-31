Cole Palmer, Chelsea tarihine geçti

Chelsea'nin sezon başında transfer ettiği Cole Palmer bu sezon yaptığı 20 gol katkısıyla Chelsea tarihine geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Cole Palmer, Chelsea tarihine geçti
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31 Mart 2024 15:49
Chelsea'nin son oynadığı Burnley maçında takımının attığı 2 golün altında imzası bulunan Cole Palmer, Londra devinin tarihine geçti.

Sezon başında 50 milyon euroya transfer olan Cole Palmer, Chelsea formasıyla bir sezonda Premier Lig'de 20 gol katkısı sağlayan en genç oyuncu rekorunu eline geçirdi.

Teknik direktör Mauricio Pochettino ise Palmer'ı, Angel Di Maria'ya benzettiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Oynadığı mevki, solak olması ve bazı benzerlikleri, kalitesi nedeniyle Angel Di Maria'ya çok benziyor ve en az onun kadar yetenekli bir oyuncu."

38 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Chelsea formasıyla 38 resmi maça çıkan Cole Palmer bu karşılaşmalarda 18 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.

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