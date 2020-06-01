Çilek Kokusu Burak gerçek ismi nedir?

Star TV'de yayınlanan Çilek Kokusu dizisi çok dikkat çekiyor. Dizide Burak Mahzaroğlu karakterini canlandıran aktörün gerçek ismi merak ediliyor. Burak Mazharoğlu'nu Yusuf Çim canlandırıyor.

01 Haziran 2020 14:36
Çilek Kokusu Burak gerçek ismi nedir?
Çilek Kokusu dizisi çekim yerleri, hangi otelde çekiliyor, hangi kanalda oynuyor ve oyuncu kadrosu kim soruları yanıt buldu. Çilek Kokusu dizisi tekrar bölümleri ile Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Büyük ilgi gören dizinin nerede, hangi otelde çekildiği, hangi kanalda oynadığı ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Çilek Kokusu dizisi nerede çekildi? Çilek Kokusu dizisi Bodrum'da hangi otelde çekildi? Çilek Kokusu dizisi oyuncuları kim, hangi kanalda oynuyor? Sorularının yanıtı bulundu.  SonDakikaİzmir'de yer alan habere göre; Romantik komedi türü ile ekranlara gelen ve Aslı Zengin'in proje tasarımcısı olduğu dizinin yönetmeni Filiz Gülmez Pakman olmuştu. Yusuf Çim ve Demet Özdem'in başrolde yer aldığı dizi 1 sezon 23 bölüm yayınlanmıştı. 2015 yapımı diziye dair merak edilenler yanıt buldu.
ÇİLEK KOKUSU DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Demet Özdemir (Aslı Koçer Mazharoğlu)
Yusuf Çim (Burak Mazharoğlu)
Mine Tugay (Elçin Mazharoğlu)
Mahir Günşiray (Nihat Mazharoğlu)
Murat Başoğlu (Sinan Mazharoğlu)
Laçin Ceylan (Selda Mazharoğlu)
Ekin Mert Daymaz (Volkan Mazharoğlu)

ÇİLEK KOKUSU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çilek Kokusu dizisi İstanbul'un farklı semtlerinde ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde çekildi. Dizinin bir bölümünde oyuncular Bodrum Yalıkavak'taki çekimlere katılırken, bir bölümünde ise İstanbul'daki çekimlerde yer aldılar.



ÇİLEK KOKUSU DİZİSİ BODRUM'DA HANGİ OTELDE ÇEKİLDİ?

Çilek Kokusu dizisi Bodrum'da Vogue Hotel'de çekildi. İç çekimler Vogue Hotel'de yapılırken, dış çekimler Yalıkavak'ın farklı noktalarında yapıldı ve çekimlere İstanbul'da devam edildi.

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ÇİLEK KOKUSU DİZİ HANGİ KANALDA OYNUYOR?

Çilek Kokusu dizisi Star TV kanalında oynuyor. Tekrar bölümleri ile Star TV'de yeniden yayınlanmaya başlayan dizi saat 13.45'de yayınlanıyor. (Kaynak: sondakikaizmir.com)


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