Çerkes mi, Çerkez mi? Hangi Kullanım Doğru? TDK Yanıtı

"Çerkes" kelimesi, Kuzey Kafkasya'nın yerli halklarından birini tanımlamak için kullanılır ve Adıge halklarını ifade eder. Türkçeye Osmanlı döneminde geçmiş olan bu kelime, aslında Rusça "cherkes" (черкес) kelimesinden gelmektedir. Rusça telaffuzdaki "ç" ve "k" sesleri, Türkçeye "Çerkes" olarak aktarılmıştır.

Diğer yandan "Çerkez" yazımı, halk arasında yaygın bir alternatif olmuştur. Bu kullanım, dildeki fonetik kolaylık ve alışkanlıklardan kaynaklanıyor olabilir.

Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazım "Çerkez" şeklindedir. "Çerkes" kelimesi, yanlış bir yazım olarak değerlendirilmektedir.

Dilbilimciler ise "Çerkes" kelimesinin tarihsel ve etimolojik olarak doğru kullanım olduğunda hemfikirdir.

Çerkesler, Türkiye'de yaşayan önemli bir etnik gruptur. Dolayısıyla, isimlerinin doğru yazımı ve telaffuzu, hem toplumsal saygı hem de kimlik açısından önem taşır. Yanlış yazım veya kullanımlar, bu kültürel grubu rahatsız edebilir.

"Çerkes mi, Çerkez mi?" sorusunun cevabı net: Çerkes doğru olan kullanımdır. Bu doğru yazımı benimsemek, dilimizin zenginliğini korumak ve etnik gruplara saygı göstermek açısından da önemli bir adım olacaktır.

Unutulmamalıdır ki, doğru dil kullanımı, sadece bir yazım meselesi değil; aynı zamanda bir kültür ve iletişim meselesidir.