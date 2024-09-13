Cenk Ergün istifa etti mi?

Transferin son gününde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin Futbol Direktörü Cenk Ergün, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Cenk Ergün sosyal medya hesabından istifasıyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım.

Transfer komitesinde bulunan Cenk Ergün, İtalya ve Almanya'da transfer görüşmelerinde bulunuyordu.

Günlerdir Zalewski transferini bekleyen sarı - kırmızılı taraftarlar Kerem Aktürkoğlu, Tete, Wilfried Zaha gibi kanat oyuncularıyla yolların ayrılmasına rağmen yerlerine takviye gelmemesinin ardından tepki göstermeye başlamıştı. Başta Futbol Direktörü Cenk Ergün ve Yönetici İbrahim Hatipoğlu olmak üzere Galatasaray yönetimine sosyal medyada büyük bir tepki oluşmuştu.