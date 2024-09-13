Haber Tarihi: 13 Eylül 2024 13:50 - Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 13:50

Cenk Ergün istifa etti mi?

Galatasaray'da futbol direktörü Cenk Ergün görevinden istifa etti.

Cenk Ergün istifa etti mi?
Abone Ol
Transferin son gününde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin Futbol Direktörü Cenk Ergün, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Cenk Ergün sosyal medya hesabından istifasıyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDE BULUNUYORDU

Transfer komitesinde bulunan Cenk Ergün, İtalya ve Almanya'da transfer görüşmelerinde bulunuyordu.

TARAFTAR İSYAN ETMİŞTİ

Günlerdir Zalewski transferini bekleyen sarı - kırmızılı taraftarlar Kerem Aktürkoğlu, Tete, Wilfried Zaha gibi kanat oyuncularıyla yolların ayrılmasına rağmen yerlerine takviye gelmemesinin ardından tepki göstermeye başlamıştı. Başta Futbol Direktörü Cenk Ergün ve Yönetici İbrahim Hatipoğlu olmak üzere Galatasaray yönetimine sosyal medyada büyük bir tepki oluşmuştu.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Braian Samudio: 'Arda Güler sıra dışı kaliteye sahip' Antalyaspor Braian Samudio: "Arda Güler sıra dışı kaliteye sahip"
Mame Thiam'dan Arda Turan sözleri Eyüpspor Mame Thiam'dan Arda Turan sözleri
Erden Timur: 'Bir şeyleri açıklayacağım' Galatasaray Erden Timur: "Bir şeyleri açıklayacağım"
Üzerimde büyü var mı? Gündem Üzerimde büyü var mı?
Yusuf Yazıcı için Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Türkiye Transferler Yusuf Yazıcı için Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması!
Galatasaray ile Çaykur Rizespor 45. randevuda Galatasaray Galatasaray ile Çaykur Rizespor 45. randevuda
İbrahim Hatipoğlu'ndan Zalewski açıklaması! Galatasaray İbrahim Hatipoğlu'ndan Zalewski açıklaması!
Hatayspor'da, Alanyaspor maçı hazırlığı Hatayspor Hatayspor'da, Alanyaspor maçı hazırlığı
Cenk Ergün istifa etti mi? Gündem Cenk Ergün istifa etti mi?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray anlaşma sağladı: Sallai
2
PSG'den Osimhen açıklaması!
3
Galatasaray'a 'hayır' dedi, kadro dışı kaldı!
4
Yeniden Süper Lig'e dönebilir: Yusuf Yazıcı
5
Galatasaray'da ayrılık: Halil Dervişoğlu
6
Fenerbahçe'de Alexsandro hamlesi!
7
Hatayspor'dan Naby Keita transferi!

SON HABERLER

yukarı ok