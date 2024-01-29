Cemil Tugay kimdir? İzmir belediye başkan adayı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli?

31 Mart 2024 yerel seçimleri için adaylarını belirmeyi sürdüren CHP'de bugün kritik iki toplantı düzenlenecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) öğlen saat 3'te, parti meclisi (PM) ise akşam saat 6'da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir'in ilçe adaylarını belirlemek üzere toplanacak. Partide dünden bu yana devam eden görüşmelerde Karşıyaka Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın adının öne çıktığı öğrenildi.

Cuma günü CHP'nin MYK ve parti meclisi toplantısında da konunun kısmen gündeme geldiği, ancak ilçe adayları için çalışmaların devam etmesi nedeniyle gündeme alınmadığı belirtildi.

Toplantıda İzmir'in ilçeleri için de adayların belirlenmesi ve parti meclisi toplantısı sonrası kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Toplantıda ayrıca İzmir dışında da bazı bölgelerden adayların da belirlenebileceği belirtiliyor.