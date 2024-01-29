Cemil Tugay kimdir? İzmir belediye başkan adayı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli?

31 Mart 2024 yerel seçimleri için adaylarını belirmeyi sürdüren CHP'de bugün kritik iki toplantı düzenlenecek. Peki, Cemil Tugay kimdir? İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli?
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) öğlen saat 3'te, parti meclisi (PM) ise akşam saat 6'da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir'in ilçe adaylarını belirlemek üzere toplanacak. Partide dünden bu yana devam eden görüşmelerde Karşıyaka Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın adının öne çıktığı öğrenildi.
Cuma günü CHP'nin MYK ve parti meclisi toplantısında da konunun kısmen gündeme geldiği, ancak ilçe adayları için çalışmaların devam etmesi nedeniyle gündeme alınmadığı belirtildi.
Toplantıda İzmir'in ilçeleri için de adayların belirlenmesi ve parti meclisi toplantısı sonrası kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Toplantıda ayrıca İzmir dışında da bazı bölgelerden adayların da belirlenebileceği belirtiliyor.
Tugay toplantıdan önce CHP genel merkezine geldi, Özgür Özel'le görüştü.
Cemil Tugay kimdir?
Cemil Tugay, 1967 yılında Van'da dünyaya geldi. İzmir İnönü Lisesi'nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.
1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Çorum ve Tire'de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.
1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktorluğunu aldı.
1997'de ABD, Cleveland Clinic'te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.
Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.
2009 yılında Karşıyaka'da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak'ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.
Evli, 2'si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.
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