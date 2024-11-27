Haber Tarihi: 27 Kasım 2024 14:54 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 14:54

Celtic - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Celtic - Club Brugge maçı Tabii canlı izle şifresiz

Celtic - Club Brugge canlı izle şifresiz Tabii Spor izle | Celtic - Club Brugge maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Club Brugge ile karşılaşacak olan Celtic, zorlu mücadele için hazır. Şifresiz olarak Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Celtic - Club Brugge maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Celtic - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Celtic - Club Brugge maçı canlı izleme detayları.

Celtic - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Celtic - Club Brugge maçı Tabii canlı izle şifresiz
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Celtic - Club Brugge karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Club Brugge'ü ağırlayacak olan Celtic, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celtic - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Celtic - Club Brugge maçı canlı izleme detayları...

Celtic - Club Brugge Maçını Canlı İzlemek İçin Tıklayınız



Celtic - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Club Brugge ile karşılaşacak. Celtic - Club Brugge maçı TSİ 23:00'da başlayacak.

Günün maçları (27 Kasım)

20:45 Sturm Graz - Girona (TRT Spor)

20:45 Kızılyıldız - Stuttgart (TRT Tabii Spor)

23:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor)

23:00 Aston Villa - Juventus (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Monaco - Benfica (TRT Spor)

23:00 Bologna - Lille (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Celtic - Club Brugge (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Spor)
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