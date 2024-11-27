Celtic - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Celtic - Club Brugge maçı Tabii canlı izle şifresiz

Celtic - Club Brugge karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Club Brugge'ü ağırlayacak olan Celtic, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celtic - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Celtic - Club Brugge maçı canlı izleme detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Club Brugge ile karşılaşacak. Celtic - Club Brugge maçı TSİ 23:00'da başlayacak.



Günün maçları (27 Kasım)



20:45 Sturm Graz - Girona (TRT Spor)



20:45 Kızılyıldız - Stuttgart (TRT Tabii Spor)



23:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor)



23:00 Aston Villa - Juventus (TRT Tabii Spor 1)



23:00 Monaco - Benfica (TRT Spor)



23:00 Bologna - Lille (TRT Tabii Spor 4)



23:00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)



23:00 Celtic - Club Brugge (TRT Tabii Spor 5)



23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Spor)

