Haber Tarihi: 31 Mart 2023 15:22 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 15:22

ÇATALCA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ PDF 31 MART 2023

Çatalca TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve canlı yayını başvuru yapanlar tarafından merak ediliyor. TOKİ Çatalca emekli, engelli kura sonuçları ile Çatalca kura çekiliş sonuçları belli oluyor. İstanbul TOKİ kura çekilişleri 16 Mart 2023 başladı ve ilçe ilçe çekilişler gerçekleştirilecek. TOKİ İstanbul kura çekilişi Çatalca için yapılıyor. Çatalca TOKİ kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. Peki TOKİ Çatalca kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2023 TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

ÇATALCA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ PDF 31 MART 2023
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TOKİ Çatalca çekimi için beklenen gün geldi. TOKİ Çatalca emekli, engelli kura sonuçları ile Çatalca kura çekiliş sonuçları belli oluyor TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi tarihleri kısa süre önce duyurulmuştu. Aynı zamanda Çatalca, Silivri Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler TOKİ kuraları tarihleri de açıklamada yerini almıştı. Peki, İstanbul Çatalca TOKİ kura çekimi canlı yayın ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenecek? İşte TOKİ İlk Evim sosyal konut Çatalca kura sonuçları sorgulama e-devlet sayfası! 
ÇATALCA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ PDF 30 MART 2023 

TOKİ Çatalca kura çekilişi sonuçları bugün kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak olan çekiliş ile belli olacak. 30 Mart'ta bu ilçemizin yanı sıra Silivri için de çekiliş gerçekleştirilecek. Tuzla çekilişinin ardından gözler; TOKİ Çatalca kura çekiliş tarihine çevrildi. İşte, İstanbul TOKİ Çatalca kura çekimi ile ilgili bilgiler...

Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de başladı.
TOKİ ÇATALCA KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Çatalca kura çekilişi sonuçları yarın (30 Mart 2023 Perşembe günü) açıklanacak.

TOKİ ÇATALCA KURA SONUÇ SOGULAMA EKRANI

TOKİ Çatalca kura çekilişi sonuçları 30 Mart 2023 Perşembe günü canlı olarak yayınlanacak kura çekilişi ile birlikte belli olacak.

ÇATALCA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çatalca TOKİ kura çekimi saat 10.00'da Silivri Alibey Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

Bu çekiliş ile 540 konut sahibini bulacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ


KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sıra İstanbul'a geldi. Türkiye'nin en kalabalık nüfuslu şehirlerinden İstanbul'da toplamda 50 bin konut inşa edilecek. İşte İstanbul'da yapılacak konutlar için düzenlenen çekiliş tarihleri;


16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

İSTANBUL TOKİ ÇATALCA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUCU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

E-DEVLET TOKİ SONUCU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

TOKİ İSTANBUL ÇATALCA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!


TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

TOKİ İstanbul Tuzla için kura çekimi Tuzla Belediyesi'nde; Çatalca kurası Silivri Alibey Spor Salonu'nda; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi ise Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'ndda noter huzurunda gerçekleşecek.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. İstanbul sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ÇATALCA TOKİ KURA CANLI YAYIN ÇEKİLİŞİ

TOKİ sosyal konut projeleri kura çekimi canlı yayınlarla takip edilebiliyor. Canlı yayın adresine ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı. Üçüncü etap sosyal konut kura çekilişi, 1-7 Aralık tarihlerinde 7 ilde, 13 bin 807 konut için yapılacak. 1 Aralık itibarıyla Bolu ve Karaman'dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık'a kadar devam edecek.

Kuralar, 1 Aralık'ta Bolu'da 902 konut, Karaman'da 751 konut, 2-3 Aralık'ta Düzce'de 1100 konut, 2-7 Aralık'ta Konya'da 7 bin 655 konut, 4-5 Aralık'ta Zonguldak'ta 1650 konut, 6 Aralık'ta Bartın'da 850 konut, 7 Aralık'ta Karabük'te 899 konut için çekilecek.

Proje kapsamında, 81 ilde 250 bin sosyal konutun kuralarının Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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