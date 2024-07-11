CANLI: Süper Lig 2024-2025 fikstürü belli oluyor!

Trendyol Süper Lig 2024-2025 fikstürü çekiliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
CANLI: Süper Lig 2024-2025 fikstürü belli oluyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2024 13:57
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva merkezinde gerçekleştiriliyor.

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery