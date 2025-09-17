CANLI | Serdal Adalı konuşuyor

"Jadon Sancho... İstediği parayı kabul ettik. Kulübüyle belli bir noktaya geldik. Kariyerine ülkemizde devam etmek istemedi. Transfer de olumlu sonuçlanmadı."



"SERKAN REÇBER İLE ANLAŞTIK"



"Serkan Reçber ile de Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak anlaşmış bulunuyoruz. Kendisi benim bugüne kadar Ümraniye'de yaptığım işleri yapacak. Takımımız, teknik heyetimiz ve yönetim arasında köprü görevi görecek."



"TFF VE MHK BAŞKANINA YÜZ YÜZE İLETTİK"



"TFF'ye birkaç sözüm olacak. MHK ve PFDK'ye seslenmek istiyorum. Sizlerin bir numaralı görevi ülke futbolundaki adalettir. Her düdüğün her stadyumda aynı standartta çalınmasıdır. Tüm uygulamalarınızda her renge, her takıma eşit şekilde davranmaktır. Geçtiğimiz günlerde TFF'ye bizzat giderek TFF ve MHK başkanına yüz yüze ilettik. Tekrar ediyorum, 9 aylık başkanlık dönemimin 6 ayını cezalı geçirdim. Geçtiğimiz sezonda maalesef 3 takımın taraftarının sinir uçlarıyla oynandığını kendilerine ilettim, herkes biliyor. Beşiktaş, Rizespor, Trabzonspor... Bu camiaların sinir uçlarıyla oynanması ve mağduriyetler yaşandığına hepimiz tanık olduk."