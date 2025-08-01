CANLI: Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Rams Park'ta basın mensuplarının karşısına çıkıyor.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün gerçekleştirdiği büyük transferler sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, camia olarak büyük bir hayalin peşinden gittiklerini ve bu hayalin gerçek olmasının kendisini son derece mutlu ettiğini dile getirdi.
"Bir hayal kurduk. Bu hayal ilk başta birçoğuna imkansız gibi görünüyordu. Sonra Türkiye'nin dört bir yanından yediden yetmişe tüm Galatasaraylılar, bizim bu hayalimize ortak oldular. Bu destekle, bu inançla hayalimiz büyüdü. En önemli hedefimiz haline geldi," diyen Özbek, yapılan transferlerin sadece ekonomik anlamda değil, kulübün vizyonu açısından da büyük anlam taşıdığını vurguladı.
"İlk olarak Alman Milli Takımı'nın ve Bayern Münih'in 10 numarası, görülmemiş şekilde sezon yeni tamamlanmışken geldi. Ardından Türk futbol tarihinin en büyük transferi Victor Osimhen'i sonuçlandırdık. Bu transferler sadece rakam transferi değildir," ifadelerini kullandı.
Özbek, Galatasaray'ın hedefinin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük spor kulübü olmak olduğunu belirterek, "Galatasarayımızı, Türkiye'nin değil dünyanın en büyük spor kulübüne dönüştürmenin adımlarından biridir. İstediği zaman Galatasaray'ın önünde hiçbir şeyin duramayacağının göstergesidir. Galatasaray ve ülkemiz insanıyla gönülden bağ kuran Osimhen'in ve bize yürekten inanan Sane'nin güveninin göstergesidir," dedi.
Dursun Özbek ayrıca dün akşam satışa sunulan "Osimhen kutusu"na da dikkat çekerek, "Tüm taraftarımızın evinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Tüm herkesi bu ürünü satın alarak kulübümüze katkı sağlamaya davet ediyorum," diyerek sözlerine devam etti.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün gerçekleştirdiği büyük transferler sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, camia olarak büyük bir hayalin peşinden gittiklerini ve bu hayalin gerçek olmasının kendisini son derece mutlu ettiğini dile getirdi.
"Bir hayal kurduk. Bu hayal ilk başta birçoğuna imkansız gibi görünüyordu. Sonra Türkiye'nin dört bir yanından yediden yetmişe tüm Galatasaraylılar, bizim bu hayalimize ortak oldular. Bu destekle, bu inançla hayalimiz büyüdü. En önemli hedefimiz haline geldi," diyen Özbek, yapılan transferlerin sadece ekonomik anlamda değil, kulübün vizyonu açısından da büyük anlam taşıdığını vurguladı.
"İlk olarak Alman Milli Takımı'nın ve Bayern Münih'in 10 numarası, görülmemiş şekilde sezon yeni tamamlanmışken geldi. Ardından Türk futbol tarihinin en büyük transferi Victor Osimhen'i sonuçlandırdık. Bu transferler sadece rakam transferi değildir," ifadelerini kullandı.
Özbek, Galatasaray'ın hedefinin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük spor kulübü olmak olduğunu belirterek, "Galatasarayımızı, Türkiye'nin değil dünyanın en büyük spor kulübüne dönüştürmenin adımlarından biridir. İstediği zaman Galatasaray'ın önünde hiçbir şeyin duramayacağının göstergesidir. Galatasaray ve ülkemiz insanıyla gönülden bağ kuran Osimhen'in ve bize yürekten inanan Sane'nin güveninin göstergesidir," dedi.
Dursun Özbek ayrıca dün akşam satışa sunulan "Osimhen kutusu"na da dikkat çekerek, "Tüm taraftarımızın evinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Tüm herkesi bu ürünü satın alarak kulübümüze katkı sağlamaya davet ediyorum," diyerek sözlerine devam etti.