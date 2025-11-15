CANLI: Adalı ve Yalçın'dan Rafa Silva için ortak açıklama

CANLI

"EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM DEDİ" Serdal Adalı: "Rafa Silva geçen sezon maç başına 87 dakika süre aldı. Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıktı. Maçtan birkaç gün sonra menajeri görüşme talep etti ve görüştük. Bir süre sonra da Rafa Silva ile görüştük. Akşam yemeği yedik. Oyundan alınması ile ilgili çözülebilecek bir problem olduğunu düşündük ve epey uğraştık. Rafa ile yaptığım görüşmede 'Kimse ile sorunum yok, futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum' dedi." "SONRA BAŞKA TAKIMA GİTMEK İSTİYORUM DEDİ" Serdal Adalı: Bir süre sonra '3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum' dedi. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok. Biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık. Kendisine maddi borcumuz da yok."

"RAFA'YA HEP ÖZEL DAVRANDIK"

Serdal Adalı: "Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim."

"BURASI BEŞİKTAŞ, ŞARTLARI BEŞİKTAŞ BELİRLER!"

Serdal Adalı: "Rafa devre arasına kadar talebimiz için olumlu adım atmadı. Ocak ayı için çıkış maddesi bellidir! Menajeri '3 Milyon Euro getirelim, bırakın' gibi komik bir teklif geldi! Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler!"

"SÖZLEŞMESİ BİTENE KADAR OTURUR" Serdal Adalı: "Rafa Silva ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir ya da istediğimiz bonservisi getirir ve gider! İkisine de yanaşmıyorsa, sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gidemez! Beşiktaş'ın maaş tasarrufuna da ihtiyacı yoktur! Gerekirse parasını veririz, oturturuz! Gerekirse konu FIFA'ya gider, Beşiktaş'ın hakları sonuna kadar korunur."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Serdal Adalı: "Devre arasında hocamızın istediği transferleri yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın!"

SERGEN YALÇIN: "BİZİ BU NOKTAYA GETİRDİNİZ"

Sergen Yalçın: "Milli arada Serken Reçber ile planlarımız için toplantı yapacaktık. Yaşanan süreç bizi bu duruma getirdi. Rafa Silva ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Özel şeylerimizi burada anlatmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz, teşekkürler. Ağzımdan çıkmayan şeyler yazıldı, sosyal medya ise felaket. Bu bizi üzüyor. Olay bugünün olayı değil. Kimseyi idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim. gerçekleri anlatma durumunda kaldım, anlatacağım."

"İLK GÜN BURADA DURMAK İSTEMİYORUM DEDİ"

Sergen Yalçın: "Rafa Silva ilk gün bana 'Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Kenny Aroyo da benzer şeyleri söyledi, onun önünü açtık." "SENİ RAHAT ETTİRİRİZ DEDİM" Sergen Yalçın: "Rafa değerli oyuncu olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Saha sonuçları beni desteklemeyince, güçsüzleşiyoruz ve üzerimize daha fazla gelmeye başlıyor. Bunların benim için önemi yok." "OYNAMAYACAĞIM DEDİ" Sergen Yalçın: "Bir ay sonra Rafa'yı tekrar çağırdım, değerini anlattım. Ona ihtiyaç olduğunu anlattım. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti. Direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi."

"OLAY ARTIK BENDEN ÇIKTI"

Sergen Yalçın: "Bu olaylar olduktan sonra ekibime 'Rafa'ya karışmayın' dedim. Oynamak istemediğini söyledikten sonra olay benden çıktı ve idari bir konu haline geldi. Bunu başkana söyledim. Rafa vitesi 5'e attı, çözebilecek durumum kalmadı."

"MENAJERİ İLE HABER YOLLUYOR"

Sergen Yalçın: "Rafa Silva'ya kapımız açık gelsin ve oynasın. Bizimle sorunu olduğunu düşünmüyorum ama iletişimi kapattı! Menajeri ile haber yolluyor. Konu benim dışımda, zaten idare etmem gereken kadar ettim. Hiç karışmadım. Oyundan niye çıkardın diyorsanız, kusura bakmayın 70'te oyundan çıkardık. Bugün Messi ve Ronaldo da oyundan çıkıyor. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Biz de bugün varız, yarın yokuz."

"KULÜBÜ TEHDİT EDİYOR"

Sergen Yalçın: "Her pazartesi 'Rafa idmana çıkacak mı, oynayacak mı?' durumuna geldik. Menajeri arıyor, kulübü tehdit ediyor. Kontratı feshedeceksek oynayacakmış... Burası Beşiktaş... Rafa Silva'nın da, Sergen Yalçın'ın da yeri dolar..."

"KİMSEYİ BU KADAR TOLERE ETMEDİM"

Sergen Yalçın: "Hayatımda hiç kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva'ya tanıdım. Bunu diğer oyuncular bile sorabilirsiniz."

SERDAL ADALI: "KRİZ YÖNETME KONUSUNDA İYİYİMDİR"

Serdal Adalı: "Kriz yönetme konusunda çok iyiyimdir. Bugüne kadar hiçbir futbolcu ile sorun yaşamadım. Ancak bazen karşınızdaki insanın da krizi yönetmek için bir parça yaklaşması lazım. Rafa konusunda kimsenin suçlu aramasına gerek yok! Bir aydır ben, yönetim, Sergen Hoca, hocanın ekibi bu sorunu çözmeye çalıştı. Her pazartesi bu sıkıntı önümüzde. Bazı şeyleri taraftarla ve basınla paylaşmanın imkanı yok! Rafa ile ilgili sıkıntının nereden çıktığını bilmeyeniniz de yok. Camiamız emin olsun, elimizden gelen ve gelmeyen her şey yapıldı." "SIKINTININ ÖZÜ RAFA" Serdal Adalı: "Kriz yönetilemedi gibi bir şeye katılmıyorum. Yönetemesek, çok daha farklı sonuçlara giderdi. En azından karşımızda oturup konuşabileceğimiz bir futbolcumuz var. Bir şeyin koptuğu yok. Ama sıkıntı da bunlar. Sıkıntının özü Rafa'dan kaynaklanıyor. Türkiye'ye en fazla Portekizli getiren yöneticiyim, hepsiyle sürekli görüşüyorum. Rafa değişik bir karakter. Biz yapamadıysak, gerisini siz tahmin edin. Suçlu aramaya gerek yok."

SERGEN YALÇIN: "KRİZİ ÇOK İYİ YÖNETTİK"

Sergen Yalçın: "Krizi biz çok iyi yönettik. kendi içimizde çözmeye çalıştık. Siz daha yeni öğrendiniz. Oyuncu her hafta vitesi arttırdı. "BEN ETO'O İLE ÇALIŞTIM" Sergen Yalçın: "Yıldız oyuncu ile çalışamıyormuşum... Sameul Eto'o ile çalıştım. Türkiye'ye gelen en önemli yıldızlardan. Dünyada üç dört yıldan biri... Rafa ile de benim sorunum olmadı." "RAFA'NIN KENDİSİNE SORUN" Sergen Yalçın: "Rafa asla bana saygısızlık, terbiyesizlik yapmadı. Kendine düşen görevleri yaptı. Zaten sorunlar olsa, konuyu kendim çözerdim. Problem olmadığı için konu beni üzüyor. Sorun olsa baltayı kendim vururum ve ipi keserim. Rafa ile konuşun ve problemi sorun. Profesyonel kontratlara uyacak davranış sağlamıyor."

"MOBİNG NE YA?"

Sergen Yalçın: "Mobing uyguluyormuşum... Mobing ne ya? Bunları çıkartan arkadaşlar psikoloğa gitsinler. Çok faydası oluyor."

- "Yorumculuk dönemindeki sözleriniz Rafa'yı etkilemiş midir?" Sergen Yalçın: "O zaman çocukluğa falan inmemiz lazım! Bunlar zor konular (gülerek). Oyuncularla beraber yaşıyoruz ve baba ile oğul gibiyiz. Kimi zaman severiz, kimi zaman döveriz. Sorunları içimizde hallederiz. Ama çok büyük bir sorun gelirse çözemeyiz ve başkana söyleriz. Belki benim de hatam vardır... Belki oyundan çıkardım ve bana kızdı. Rafa Silva'yı çıkartalım ve kendisi konuşsun, kendisi sorularınızı cevaplasın. Benim açımdan sorun yok çünkü bir sorun yaşamadık. Bir şey de yapmadık, serbest bıraktık. Yine söylüyorum gelsin... Forması orada ve oynasın. Bütün takım Rafa'ya göre kurulmuş, ona uygun oyuncular alınmış. Ben başka bir oyun oynamak istiyorum ama ona göre plan yapılmış. Bu da normal."

"BELKİ BAŞKA BİR YERLE ANLAŞTI"

Sergen Yalçın: "Belki başka bir yerle anlaştı ve gitmek istiyor, nereden bilebilirim... Bir şey planladığı kesin ama bu planda biz yokuz! Ben hiç olmayayım! Başkan da yok! Bizlik bir şey yok!"

SERDAL ADALI: "RAFA'YA KAPTANLIK VERMEK İSTEDİK"

Serdal Adalı: "Rafa Silva'ya kaptanlık vermek istedik ama 'Aman aman istemiyorum' dedi. Ya zaten çok konuşan biri değil, zaten en uzun herhalde benle konuşmuştur bugüne kadar.. Kaptanlık konusuna da 'Hayır' dedi."

"TÜRKİYE'DE HİÇBİR TAKIMA GİDEMEZ"

Serdal Adalı: "Rafa Silva, Türkiye'de bir takıma gidemez!"

"SABAH KALKMAK İSTEMİYORUM DEDİ"

Serdal Adalı: "Rafa Silva 'Futbol oynamak istemiyorum. Sabah kalkmak istemiyorum, maç stresi yaşamak istemiyorum' dedi. Sonrasında da iş transfere döndü! Rafa Silva'nın bir yere gitmesini istemiyorum. Sonra kendisine 'Değerini sen belirle o zaman' dedim ve buna güldü. Biz antrenmanlara çıkmasını ve oynamasını bekliyoruz. Bonservis konusunu söylemek istemiyorum. Bundan sonrası Rafa'nın kararı."

- "Jose Mourinho'ya 'O kırmızı kart öyle görülür mü?' dediniz. Sonra Solskjaer'in 'Birkaç transfer dönemi lazım' sözlerine tepki gösterdiniz.." Sergen Yalçın: "Çok farklı tablo olduğunu düşünmüyorum. Farklı şeyler duymak istiyorsunuz... Devre arası ve sezon sonu için çok farklı birimler kurduk. Takımın değişmesi ve gelişmesi için planlar yapıyoruz. Bunlar ne kadar doğru olacak, zamanla göreceğiz. Şu an Rafa sorununu en doğru şekilde çözmemiz lazım. Buraya çıkma niyetinde değildim. Çünkü oyuncu ile özel şeyleri anlatıyorum. Ülkedeki futbol gündemi buraya çıkıp bunları anlatmak zorunda kalıyorum..."

"YALAN, YALAN, YALAN..."

Sergen Yalçın: "Yalan, yalan, yalan... Sosyal medyada sürekli yalan! İnsanları sürekli etkiliyorsunuz ve taraftarı da etkiliyorsunuz."

"NEYİ ANLAMIYORSUNUZ?"

Sergen Yalçın: "Oyuncu 'Burada antrenman yapmak istemiyorum, oynamak istemiyorum' diyor. Neyi anlamıyorsunuz? Oyuncuya sorun. Oyuncu söylesin. Biz burada çıkıp kendimizi savunuyormuşuz gibi. Benim savunacak hiçbir şeyim yok. Ben bir iş yapacaksam yaparım, sonucu neyse de katlanırım."

"SALONDA ÇALIŞMAM DEMİŞ"

Serdal Adalı: "Hüseyin Yücel'e 'Salonda çalışmam' demiş. Rafa'nın maaşını Beşiktaş ödüyor tabii ki."

"GELSİN KONUŞSUN, SORUN YOK"

Serdal Adalı: "Rafa Silva konuşabilir, açıklama yapabilir. Biz de konunun bir anca kapanmasını istiyoruz." Sergen Yalçın: "Gelsin konuşsun, bizim için sorun yok."

"KAZANAMIYORSANIZ, KALAMAZSINIZ"

Sergen Yalçın: "Büyük takımda kazanamıyorsanız, çok uzun süre kalamazsınız. Yapacak şeyleri biliyoruz, geleceği kurtarmaya geldim. Günü kurtaramam ama gelecekte bu işi yapabileceğimi düşünüyorum. Bir iki transfer dönemi, belki üç transfer dönemi gerek. Yarın toparlayamam ama bize bu zamanı taraftarımız vermezse, kim bu zamanı alacak? Başkanımız her gün tesise gelmeye başladı, öyle problemler var ki... Bir yandan maça hazırlanıyoruz, bir yandan da bu sorunlarla uğraşıyoruz. Bu sorunlarla uğraşalım ama işimizi sağlıklı yapamıyoruz! Bırakın da işimizi yapalım!"

"BAZI ŞEYLERİ DÜZELTİYORUZ"

Sergen Yalçın: "Ligin bitmesine çok süre var, taraftarı da anlıyorum. Oyun toparlanıyor, fiziksel toparlanıyoruz... Bazı şeyleri düzelttiğimizi düşünüyorum."

"RAFA SILVA BU AKŞAM KARARINI VERECEK"

Serdal Adalı: "Rafa Silva bu akşama kadar süre istedi, kararını bildirecek. İnşallah bizim dediğimizi anlar ve doğru yolu bulur! 3 Milyon euro, 6 Milyon euro için oyuncu yollamam!"

"ŞAMPİYONLUK KOLAY DEĞİL"

Sergen Yalçın: "Lig uzun bir maraton. Şampiyonluk kolay değil, önümüzdeki iki rakip var. Bu futbol, ne olacağı belli olmaz! Maç önü ve maç sonu şampiyonluk için konuşurum. Ancak her şeyin, her zaman konuşulması doğru olmaz. Bir şeyi doğru zamanda söylemelisiniz. İnşallah günü gelince o konuşmaları da yaparız."

"ÖN YARGILI DAVRANMAM"

Sergen Yalçın: "Hiçbir oyuncuya karşı ön yargılı davranmam. Verim almaya çalışırım, isme bakmam. Scout ekibi için benden önce plan yapılmış ve başkanın kontrolünde. Belki yarın başka planlama yapacak. Avrupa'da da bu işler böyledir. Planlamalar futbolda değişir, başkan karar verir. Eduard Graf için bir sorunum yok, söyleyeceklerimi başkana söyledim."

"BİZE SALLARSINIZ ARTIK"

Serdal Adalı: "Scout sistemimiz bozulmadı, hoca biraz daha genişletti ve daha iyi oldu. Eduard Graf'ın üç senelik kontratı var. 3-4 aydır babası, annesi ve nişanlısı ile ilgili sıkıntısı var. Oturup da konuşamadık, bir süre Almanya'da kalmak istedi. Olabilir... Orada olur, burada olur... Yeni scout ekibi içinde eski sistemden de isimler var. Şimdi Ümraniye'den çalışıyorlar. Sonucu bekliyorum, bir an önce yeni transfer çalışmalarına başlayalım." Sergen Yalçın: "Yeni transferlerde bize sallarsınız artık."

- Gedson Fernandes... Rafa Silva... Menajer oyunu mu bunlar? Serdal Adalı: "Başkan olduğumda transfer durumu vardı, maaşına eklemeler yaptık, kalmasını sağladık. Menajerine de 'Gelen teklife salmam' dedim. Avusturya kampında Spartak Moskova bir teklif daha yaptı. Rafa'yı ayrı yere koyuyorum ama Gedson, menajerini dinledi. Gitmek için elinden ne gelirse yaptı. Avusturya'da bir gün idmana çıkmadı, bir gün sonra maça çıkmadı. Futbolcu da zarar görsün istemiyorum. Taraftarın önüne atmadık. Menajer oyunlarından dolayı bazı oyuncuları tutmanın imkanı kalmıyor. Moskova'da aldığı maaş yakın para teklif ettik ama kabul etmedi. Değişiklik yapmak istediğini söyledi. Rafa Silva'nın menajeri, Rafa isterse konuşuyor. Başak türlü konuşmuyor. Başka bir menajer varsa bilemem. Arkadan dolanmayı çok seven sistem! 'Portekizli'den anlıyorsun ama iki yıldızın gitti' demek istiyorsun, anlıyorum ama gitmek isteyeni parayı verseniz bile tutamıyorsunuz. Bu iki futbolcunun kalmasını ben beceremediysem, kimse beceremez."

"DÜZELME İHTİMALİ %1 GİBİ"

Serdal Adalı: "Rafa Silva kararını akşam cevabından sonra vereceğiz. Ancak şuan düzelme ihtimali %1 gibi!"

"RAFA SILVA DOLANDIRILMIŞ"

Serdal Adalı: "Rafa Silva araba almış dolandırılmış! Ev sahibi ile sıkıntı yaşamış... Burada iki sportif direktör vardı, keşke o zaman yazsaydınız."

"BENFICA BİZE YANLIŞ YAPMAZ"

Serdal Adalı: "Benfica'nın bize yanlış yapacağını düşünmüyorum! İyi ilişkilerimiz var. Rafa Silva'yı istiyor olsalar, telefon açıp söylerlerdi. Arkadan dolanmazlardı."

"TÜRKİYE'DEN HİÇBİR TAKAS TEKLİFİNİ KABUL ETMEM"

Serdal Adalı: "Türkiye'den Rafa Silva için hiçbir takas teklifini kabul etmem! Türkiye'de oynayamaz! Rafa Silva zaten ilk gün 'Hayır, hayır! Türkiye'de bir takımda oynamayacağım. Portekiz'de oynarsam oynarım' dedi. Beşiktaş ile Rafa Silva'nın 1,5 yıllık sözleşmesi var. O sözleşme bittikten sonra Türkiye'de bir takımda oynamasına engel olamam."

"32 YAŞINDA ADAM BU DURUMA GELİR Mİ?"

Serdal Adalı: "Joao Mario gitti diye, 32 yaşındaki bir adam bu duruma gelir mi?"

"%90 BAŞARILI OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Serdal Adalı: "Bu transfer dönemindeki başarımızın %90 olduğunu düşünüyorum. Sergen Hoca'nın da oyuncularla sorunu yok."

"F.BAHÇE MAÇINDAKİ BEŞİKTAŞ.."

Serdal Adalı: "Fenerbahçe maçındaki 25 dakikalık oyunu 70 dakikaya yayarsak, Beşiktaş'ı yenecek takım Türkiye'de nadir çıkar!"

"YURT YAPAN İLK TAKIM OLCAĞIZ"

Serdal Adalı: "Türkiye'de yurt yapan ilk takım olacağız. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim. Transferden daha büyük önem taşıyor."

"MALİ KONGRE BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMADI"

Serdal Adalı: "Mali kongre, Beşiktaş'a yakışmadı. Divan Kurulu bir heyet oluşturdu, ibranın yanlış yapıldığını düşünenleri dinledi. Bizden bazı yöneticileri istediler, divanı yöneten kuruldan birkaç kişi istediler. Vicdanım çok rahat. İbra edilmemezlik gibi bir şey söz konusu değil. Evraklar ve sayımlar orada. Birinci dönem ibra edildi, orası ibra olmasa da sıkıntı yok. Çünkü bir seçim daha oldu. İkinci dönem 20 gün, burada zaten bir karar alınmadı, sorun yok ki! Bunun ibra edilmemesinin sebebi kaos yaratmak, seçim ortamı yaratmak! Beşiktaş'ın seçim ortamına ihtiyacı yok, çok zarar verir. Tüzük çalışması yapıyoruz. 'Hayır' diyenleri tüzük çalışmasına bekliyorum. Bundan sonra gelen başkan mali yapıdan sorumlu olacak, ben de dahilim! Dikilitaş'ı da yapacağım, sosyal medyada uğraşmasınlar! kızıp gitmeyeceğim! Yaz başı temelini atacağım, ondan sonra ne zaman seçim isterlerse yaparım! 15 senede en çok seçime giren insanım, seçimden korkmam!"

NECİP UYSAL VE ERSİN DESTANOĞLU

Serdal Adalı: "Bahis konusunda desteği ilk biz verdik! Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun adı o listede olmamalıydı. TFF'deki arkadaşlardan daha dikkatli olmalarını istedim. Bu işin en çok acısını çeken başkanım. Türkiye'de en zor şey yapmamış olduğunuz bir şeyi izah etmek. TFF de şimdi sistemi değiştirecek. Yarın yöneticilerle ilgili bir şey çıkacak. Yönetimde olup, telefonunda bahis uygulaması varsa, bu suçlu olduğu anlamına gelmez! Herkesin onuru ve şerefi var!"

"ÇOCUKLUĞUNU BİLENLERİNİZ VAR"

Serdal Adalı: "Bana troller istediklerini yazıyorlar, umurumda değil. Galatasaraylı, Fenerbahçeli taraftarlar 'Necip ve Ersin yapmaz' derken, Beşiktaşlılar ise çocukların içlerinden geçti! Ayıptır! Herkesin ailesi var! Beşiktaş'ın inanılmaz sosyal medya topluluğu var! Ben bakmıyorum, sosyal medya gazıyla da bir şey yapmam! Bırakıp da gitmem! En azından sizler sahip çıkın, çoğunuz çok iyi Beşiktaşlısınız! Necip'i tanıyanlar 'Çocukluğunu bilirim, böyle bir şey yapmaz' diye tweet atabilirdiniz! İşinize gelen şeylerde atıyorsunuz, Necip'in çocukluğunu bilenleriniz var."

"BUNDAN SONRA ÖYLE SALLAMAK YOK!"

Serdal Adalı: "Bir ekip kurduk, bundan sonra öyle sallamak yok! Doğru olmayan bir şey yazan, hakaret eden cevabını alacak ve hukuki mücadele de verilecek. Bu dediklerim taraftarla alakalı değil! Sosyal medyada taraftar yok! Taraftar statta ve sokakta."