Bursluluk sınavı (İOKBS) yerleri açıklandı mı? 2023 Bursluluk sınavı giriş belgesi www.meb.gov.tr'de

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavları (İOKBS) 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bir yandan da sınav giriş belgesi ekranını ziyaret ediyor. İOKBS sınav giriş belgesi sınav anında zorunlu tutulan belgelerden biri. Peki, bursluluk sınavı (İOKBS) yerleri açıklandı mı, sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanır? BURSLULUK SINAVI (İOKBS) YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Adaylar sınav yerleri yayımlandıktan sonra e-Okul üzerinden veya meb.gov.tr adresinden İOKBS sınav yerlerini öğrenebilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır. İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
Bursluluk sınav giriş belgesi sınavdan en az 7 gün önce meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Bu sebeple sınav giriş belgelerinin 27 Ağustos'ta erişime açılması bekleniyor.
Bursluluk sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava katılacağı okulun açık adresi, adı, salon ve sıra numarası ile beraber sınav kuralları yer alacaktır. Sınav gününde adayların giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerini yanlarından bulundurması zorunludur. Belgeleri yanında bulundurmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek. İOKBS SINAVI SORU SAYILARI5, 6 ve 7'nci Sınıflar
Türkçe 25
Matematik 25
Fen Bilimleri 25
Sosyal Bilgiler 25 8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı
Türkçe 25
Matematik 25
Fen Bilimleri 25
Sosyal Bilimler 25
9, 10 ve 11'inci Sınıflar
Türk Dili ve Edebiyatı 25
Matematik 25
Fen Bilimleri 25
Sosyal Bilimler 25 BURSLULUK SINAV SONUÇLARI TARİHİ
Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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