Bursluluk sınavı (İOKBS) yerleri açıklandı mı? 2023 Bursluluk sınavı giriş belgesi www.meb.gov.tr'de

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavları (İOKBS) 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bir yandan da sınav giriş belgesi ekranını ziyaret ediyor. İOKBS sınav giriş belgesi sınav anında zorunlu tutulan belgelerden biri. Peki, bursluluk sınavı (İOKBS) yerleri açıklandı mı, sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanır?Adaylar sınav yerleri yayımlandıktan sonra e-Okul üzerinden veya meb.gov.tr adresinden İOKBS sınav yerlerini öğrenebilecek.Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.Bursluluk sınav giriş belgesi sınavdan en az 7 gün önce meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Bu sebeple sınav giriş belgelerinin 27 Ağustos'ta erişime açılması bekleniyor.Bursluluk sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava katılacağı okulun açık adresi, adı, salon ve sıra numarası ile beraber sınav kuralları yer alacaktır. Sınav gününde adayların giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerini yanlarından bulundurması zorunludur. Belgeleri yanında bulundurmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.Türkçe 25Matematik 25Fen Bilimleri 25Sosyal Bilgiler 25Türkçe 25Matematik 25Fen Bilimleri 25Sosyal Bilimler 25Türk Dili ve Edebiyatı 25Matematik 25Fen Bilimleri 25Sosyal Bilimler 25Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.