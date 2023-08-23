Haber Tarihi: 23 Ağustos 2023 11:38 - Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 11:38

Bursluluk sınavı (İOKBS) yerleri açıklandı mı? 2023 Bursluluk sınavı giriş belgesi www.meb.gov.tr'de

Bursluluk sınavı (İOKBS) yerleri için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavları 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Ağustos ayının sonu gelirken adaylar İOKBS sınav yerlerini araştırmaya başladı. Bursluluk sınav giriş belgesinin üzerinde adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Sınav tarihinden önce okulları ziyaret edecek aileler ve çocuklar bursluluk sınav giriş belgesine odaklandı. Sınav gününde adayların geçerli kimlik belgesi ile beraber sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Peki 2023 Bursluluk sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte, Bursluluk sınav giriş belgesi meb.gov.tr sorgulama ekranı…

Bursluluk sınavı (İOKBS) yerleri açıklandı mı? 2023 Bursluluk sınavı giriş belgesi www.meb.gov.tr'de
Abone Ol
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavları (İOKBS) 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bir yandan da sınav giriş belgesi ekranını ziyaret ediyor. İOKBS sınav giriş belgesi sınav anında zorunlu tutulan belgelerden biri. Peki, bursluluk sınavı (İOKBS) yerleri açıklandı mı, sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanır? 
BURSLULUK SINAVI (İOKBS) YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Adaylar sınav yerleri yayımlandıktan sonra e-Okul üzerinden veya meb.gov.tr adresinden İOKBS sınav yerlerini öğrenebilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Bursluluk sınav giriş belgesi sınavdan en az 7 gün önce meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Bu sebeple sınav giriş belgelerinin 27 Ağustos'ta erişime açılması bekleniyor.

Bursluluk sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava katılacağı okulun açık adresi, adı, salon ve sıra numarası ile beraber sınav kuralları yer alacaktır. Sınav gününde adayların giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerini yanlarından bulundurması zorunludur. Belgeleri yanında bulundurmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.

İOKBS SINAVI SORU SAYILARI

5, 6 ve 7'nci Sınıflar

Türkçe 25
Matematik 25
Fen Bilimleri 25
Sosyal Bilgiler 25

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı

Türkçe 25
Matematik 25
Fen Bilimleri 25
Sosyal Bilimler 25


9, 10 ve 11'inci Sınıflar

Türk Dili ve Edebiyatı 25
Matematik 25
Fen Bilimleri 25
Sosyal Bilimler 25

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI TARİHİ

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
İOKBS
Gündem

Diğer Haberler

Göztepe Nielsen'le imzaladı Transferler Göztepe Nielsen'le imzaladı
Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı! Beşiktaş Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı!
Fred'e Marco Van Basten benzetmesi yapıldı Fenerbahçe Fred'e Marco Van Basten benzetmesi yapıldı
Trabzonspor için Hagi iddiası! Türkiye Transferler Trabzonspor için Hagi iddiası!
Trabzonspor'da kanatlar değişiyor Trabzonspor Trabzonspor'da kanatlar değişiyor
Exxen Spor üyelik paketi ücreti 2023: Exxen üyelik paketleri fiyatları ne kadar, kaç TL? Deneme paketi ne kadar? Gündem Exxen Spor üyelik paketi ücreti 2023: Exxen üyelik paketleri fiyatları ne kadar, kaç TL? Deneme paketi ne kadar?
İsmail Kartal'ın Fred planı Fenerbahçe İsmail Kartal'ın Fred planı
Fenerbahçe'de yeniler göz doldurdu, gidenler dev gelir kazandırdı Fenerbahçe Fenerbahçe'de yeniler göz doldurdu, gidenler dev gelir kazandırdı
Fenerbahçe'de kaleci devrimi Fenerbahçe Fenerbahçe'de kaleci devrimi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Oliveira için sürpriz teklif
2
Galatasaray'ın Ndombele ısrarı!
3
Molde - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
4
Emir Ortakaya'ya transfer izni!
5
Galatasaray'dan Talisca ve Ramos transferi için açıklama!
6
Galatasaray'dan sürpriz: Rollheiser
7
Murat Sancak: "Erteleme yanlış karar!"

SON HABERLER

yukarı ok