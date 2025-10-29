Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 29 Ekim 2025

29 Ekim Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 29 Ekim Çarşamba günün maçları listesi...29 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 29 Ekim maç takvimiIsparta 32 Spor-Beyoğlu YeniçarşısporKahta 02 Spor-Kasımpaşa (A Spor)Beykoz Anadolu-Yalova FK 77Erciyes 38 FSK-Ankara KeçiörengücüKaracabey Belediye Spor-Yeşilyurt BelediyesporMuş Spor-Menemen FKSilifke Belediye Spor-Amed SKÇankaya SK-1461 Trabzon FKBursa Yıldırımspor-Alanyaspor (A Spor)Orduspor 1967 SK-ErbaasporPendikspor-Çorluspor 1947Çorum FK-Belediye KütahyasporManisa FK-Muğlaspor (A Spor)Antalyaspor-Bursaspor (A Spor)İTALYA - SERIE A20.30 Roma-Parma20.30 Juventus-Udinese20.30 Como-Hellas Verona22.45 Bologna-Torino22.45 Genoa-Cremonese22.45 Inter-FiorentinaFRANSA - LIGUE 121.00 Nice-Lille21.00 Le Havre-Brest21.00 Metz-Lens21.00 Lorient-PSG23.05 Marsilya-Angers23.05 RC Strasbourg-Auxerre23.05 Nantes-Monaco23.05 Paris FC-Lyon23.05 Toulouse-RennesİNGİLTERE LİG KUPASI - SON 16 TURU22.45 Liverpool-Crystal Palace22.45 Swansea City-Manchester City22.45 Arsenal-Brighton22.45 Wolverhampton-Chelsea23.00 Newcastle United-TottenhamALMANYA - DFB KUPASI 2. TUR20.00 Illertissen-Magdeburg20.00 Mainz 05-Stuttgart20.00 Greuther Fürth-Kaiserslautern20.00 Paderborn-Bayer Leverkusen22.45 Darmstadt 98-Schalke 0422.45 Union Berlin-Arminia Bielefeld22.45 Fortuna Düsseldorf-Freiburg22.45 Köln-Bayern Münih