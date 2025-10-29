Haber Tarihi: 29 Ekim 2025 11:52 - Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 11:52

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 29 Ekim 2025

Bugün (29 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 29 Ekim maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 29 Ekim 2025
29 Ekim Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 29 Ekim Çarşamba günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

29 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 29 Ekim maç takvimi

29 EKIM GÜNÜN MAÇLARI

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR

Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeniçarşıspor

Kahta 02 Spor-Kasımpaşa (A Spor)

Beykoz Anadolu-Yalova FK 77

Erciyes 38 FSK-Ankara Keçiörengücü

Karacabey Belediye Spor-Yeşilyurt Belediyespor

Muş Spor-Menemen FK

Silifke Belediye Spor-Amed SK

Çankaya SK-1461 Trabzon FK

Bursa Yıldırımspor-Alanyaspor (A Spor)

Orduspor 1967 SK-Erbaaspor

Pendikspor-Çorluspor 1947

Çorum FK-Belediye Kütahyaspor

Manisa FK-Muğlaspor (A Spor)

Antalyaspor-Bursaspor (A Spor)

İTALYA - SERIE A

20.30 Roma-Parma

20.30 Juventus-Udinese

20.30 Como-Hellas Verona

22.45 Bologna-Torino

22.45 Genoa-Cremonese

22.45 Inter-Fiorentina

FRANSA - LIGUE 1

21.00 Nice-Lille

21.00 Le Havre-Brest

21.00 Metz-Lens

21.00 Lorient-PSG

23.05 Marsilya-Angers

23.05 RC Strasbourg-Auxerre

23.05 Nantes-Monaco

23.05 Paris FC-Lyon

23.05 Toulouse-Rennes

İNGİLTERE LİG KUPASI - SON 16 TURU

22.45 Liverpool-Crystal Palace

22.45 Swansea City-Manchester City

22.45 Arsenal-Brighton

22.45 Wolverhampton-Chelsea

23.00 Newcastle United-Tottenham

ALMANYA - DFB KUPASI 2. TUR

20.00 Illertissen-Magdeburg

20.00 Mainz 05-Stuttgart

20.00 Greuther Fürth-Kaiserslautern

20.00 Paderborn-Bayer Leverkusen

22.45 Darmstadt 98-Schalke 04

22.45 Union Berlin-Arminia Bielefeld

22.45 Fortuna Düsseldorf-Freiburg

22.45 Köln-Bayern Münih

