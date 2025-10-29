Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 29 Ekim 2025

29 Ekim Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 29 Ekim Çarşamba günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
29 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 29 Ekim maç takvimi 29 EKIM GÜNÜN MAÇLARI ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR
Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeniçarşıspor
Kahta 02 Spor-Kasımpaşa (A Spor)
Beykoz Anadolu-Yalova FK 77
Erciyes 38 FSK-Ankara Keçiörengücü
Karacabey Belediye Spor-Yeşilyurt Belediyespor
Muş Spor-Menemen FK
Silifke Belediye Spor-Amed SK
Çankaya SK-1461 Trabzon FK
Bursa Yıldırımspor-Alanyaspor (A Spor)
Orduspor 1967 SK-Erbaaspor
Pendikspor-Çorluspor 1947
Çorum FK-Belediye Kütahyaspor
Manisa FK-Muğlaspor (A Spor)
Antalyaspor-Bursaspor (A Spor)
İTALYA - SERIE A
20.30 Roma-Parma
20.30 Juventus-Udinese
20.30 Como-Hellas Verona
22.45 Bologna-Torino
22.45 Genoa-Cremonese
22.45 Inter-Fiorentina
FRANSA - LIGUE 1
21.00 Nice-Lille
21.00 Le Havre-Brest
21.00 Metz-Lens
21.00 Lorient-PSG
23.05 Marsilya-Angers
23.05 RC Strasbourg-Auxerre
23.05 Nantes-Monaco
23.05 Paris FC-Lyon
23.05 Toulouse-Rennes
İNGİLTERE LİG KUPASI - SON 16 TURU
22.45 Liverpool-Crystal Palace
22.45 Swansea City-Manchester City
22.45 Arsenal-Brighton
22.45 Wolverhampton-Chelsea
23.00 Newcastle United-Tottenham
ALMANYA - DFB KUPASI 2. TUR
20.00 Illertissen-Magdeburg
20.00 Mainz 05-Stuttgart
20.00 Greuther Fürth-Kaiserslautern
20.00 Paderborn-Bayer Leverkusen
22.45 Darmstadt 98-Schalke 04
22.45 Union Berlin-Arminia Bielefeld
22.45 Fortuna Düsseldorf-Freiburg
22.45 Köln-Bayern Münih