Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 26 Kasım 2025

Bugün (26 Kasım) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 26 Kasım maç takvimi

26 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 26 Kasım Çarşamba günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

26 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 26 Kasım maç takvimi

26 KASIM GÜNÜN MAÇLARI

⚽ Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması
20:45: Kopenhag - K. Almaty
20:45: Pafos - Monaco
23:00: Arsenal - Bayern Münih
23:00: Atl. Madrid - Inter
23:00: E. Frankfurt - Atalanta
23:00: Liverpool - PSV
23:00: Olympiakos - Real Madrid
23:00: PSG - Tottenham
23:00: Sporting CP - Club Brugge
⚽ AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Doğu
13:00: Ulsan Hora - Buriram Utd
15:15: S. Shenhua - Vissel Kobe
⚽ UEFA Gençlik Ligi - Lig Aşaması
15:00: Pafos U19 - Monaco U19
15:45: Kopenhag U19 - Kairat U19
16:00: Arsenal U19 - B. Münih U19
16:00: Sporting CP U19 - C. Brugge U19
16:30: PSG U19 - Tottenham U19
17:00: Liverpool U19 - PSV U19
18:00: Atl Madrid U19 - Inter U19
18:00: E. Frankfurt U19 - Atalanta U19
18:00: Olympiakos U19 - Real Madrid U19

