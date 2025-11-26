Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 26 Kasım 2025

26 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 26 Kasım Çarşamba günün maçları listesi...26 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 26 Kasım maç takvimi⚽ Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması20:45: Kopenhag - K. Almaty20:45: Pafos - Monaco23:00: Arsenal - Bayern Münih23:00: Atl. Madrid - Inter23:00: E. Frankfurt - Atalanta23:00: Liverpool - PSV23:00: Olympiakos - Real Madrid23:00: PSG - Tottenham23:00: Sporting CP - Club Brugge⚽ AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Doğu13:00: Ulsan Hora - Buriram Utd15:15: S. Shenhua - Vissel Kobe⚽ UEFA Gençlik Ligi - Lig Aşaması15:00: Pafos U19 - Monaco U1915:45: Kopenhag U19 - Kairat U1916:00: Arsenal U19 - B. Münih U1916:00: Sporting CP U19 - C. Brugge U1916:30: PSG U19 - Tottenham U1917:00: Liverpool U19 - PSV U1918:00: Atl Madrid U19 - Inter U1918:00: E. Frankfurt U19 - Atalanta U1918:00: Olympiakos U19 - Real Madrid U19