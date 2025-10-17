Haber Tarihi: 17 Ekim 2025 17:32 - Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 17:32

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 17 Ekim 2025

Bugün (17 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 17 Ekim maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 17 Ekim 2025
Abone Ol
17 Ekim Cuma bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 17 Ekim Cuma günün maçları listesi...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

17 Ekim Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 17 Ekim maç takvimi

17 EKIM GÜNÜN MAÇLARI

1. Lig

20:00 Ümraniyespor - Sarıyer (TRT Spor)

İspanya - LaLiga

22:00 Real Oviedo - Espanyol (S Spor Plus, TiviBu Spor 2)

Fransa - Ligue 1

21:45 PSG - RC Strasbourg (beIN Sports 3)

Almanya - Bundesliga

21:30 Union Berlin - Mönchengladbach (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:05 Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah

18:10 Al Kholood - Al Najma

21:00 Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Arsenal'e Odegaard şoku! Arsenal Arsenal'e Odegaard şoku!
Chaves - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? | Chaves - Benfica maçı canlı izle şifresiz Gündem Chaves - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? | Chaves - Benfica maçı canlı izle şifresiz
PSG - RC Strasbourg maçı canlı izle şifresiz Gündem PSG - RC Strasbourg maçı canlı izle şifresiz
Anadolu Efes- Panathinaikos maçı canlı izle | Anadolu Efes- Panathinaikos maçı nereden canlı izlenir? Gündem Anadolu Efes- Panathinaikos maçı canlı izle | Anadolu Efes- Panathinaikos maçı nereden canlı izlenir?
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 17 Ekim 2025 Gündem Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 17 Ekim 2025
Newcastle United'da Tonali'ye yeni sözleşme! Newcastle United Newcastle United'da Tonali'ye yeni sözleşme!
Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu seçimi yapılacak! Gençlerbirliği Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu seçimi yapılacak!
Hacıosmanoğlu, İtalya'dan Dünya'ya seslendi! Trendyol Süper Lig Hacıosmanoğlu, İtalya'dan Dünya'ya seslendi!
Maccabi Tel Aviv taraftarları Aston Villa maçına giremeyecek Aston Villa Maccabi Tel Aviv taraftarları Aston Villa maçına giremeyecek
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Genesio'dan Berke Özer için açıklama: "Berke ile konuştum..."
2
Başakşehir'den Kylian Mbappe'ye mesaj!
3
Fenerbahçe'de İrfan Can ve Cenk için af yolda!
4
Beşiktaş'ta orta sahaya yeni 'Gedson'!
5
Jhon Duran'dan eleştirilere flaş cevap!
6
Aziz Yıldırım'dan Divan Kurulu için karar!
7
Arne Slot, Galatasaray'ı unutamıyor!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.