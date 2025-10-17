Haber Tarihi: 17 Ekim 2025 17:32 -
Güncelleme Tarihi:
17 Ekim 2025 17:32
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 17 Ekim 2025
Bugün (17 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 17 Ekim maç takvimi
17 Ekim Cuma bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 17 Ekim Cuma günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
17 Ekim Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 17 Ekim maç takvimi
17 EKIM GÜNÜN MAÇLARI
1. Lig
20:00 Ümraniyespor - Sarıyer (TRT Spor)
İspanya - LaLiga
22:00 Real Oviedo - Espanyol (S Spor Plus, TiviBu Spor 2)
Fransa - Ligue 1
21:45 PSG - RC Strasbourg (beIN Sports 3)
Almanya - Bundesliga
21:30 Union Berlin - Mönchengladbach (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:05 Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah
18:10 Al Kholood - Al Najma
21:00 Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh
