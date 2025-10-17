Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 17 Ekim 2025

17 Ekim Cuma bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 17 Ekim Cuma günün maçları listesi...



BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?



17 Ekim Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 17 Ekim maç takvimi



17 EKIM GÜNÜN MAÇLARI



1. Lig



20:00 Ümraniyespor - Sarıyer (TRT Spor)



İspanya - LaLiga



22:00 Real Oviedo - Espanyol (S Spor Plus, TiviBu Spor 2)



Fransa - Ligue 1



21:45 PSG - RC Strasbourg (beIN Sports 3)



Almanya - Bundesliga



21:30 Union Berlin - Mönchengladbach (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)



Suudi Arabistan - Pro Lig



18:05 Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah



18:10 Al Kholood - Al Najma



21:00 Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh

