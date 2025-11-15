Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Kasım 2025

15 Kasım Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 15 Kasım Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
15 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 15 Kasım maç takvimi 15 KASIM GÜNÜN MAÇLARI
Saat Karşılaşma Yayın
17:00 Kazakistan - Belçika EXXEN
20:00 Türkiye - Bulgaristan TV8 (şifresiz)
20:00 G. Kıbrıs - Avusturya EXXEN
20:00 Lihtenştayn - Galler EXXEN
20:00 Gürcistan - İspanya EXXEN
22:45 Yunanistan - İskoçya EXXEN
22:45 Bosna Hersek - Romanya EXXEN
22:45 İsviçre - İsveç EXXEN
22:45 Slovenya - Kosova EXXEN
22:45 Danimarka - Belarus EXXEN
Haber ile daha fazlasına ulaşın: