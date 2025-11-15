Haber Tarihi: 15 Kasım 2025 10:35 - Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 10:35

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Kasım 2025

Bugün (15 Kasım) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 15 Kasım maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Kasım 2025
Abone Ol
15 Kasım Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 15 Kasım Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

15 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 15 Kasım maç takvimi

15 KASIM GÜNÜN MAÇLARI

Saat Karşılaşma Yayın
17:00 Kazakistan - Belçika EXXEN
20:00 Türkiye - Bulgaristan TV8 (şifresiz)
20:00 G. Kıbrıs - Avusturya EXXEN
20:00 Lihtenştayn - Galler EXXEN
20:00 Gürcistan - İspanya EXXEN
22:45 Yunanistan - İskoçya EXXEN
22:45 Bosna Hersek - Romanya EXXEN
22:45 İsviçre - İsveç EXXEN
22:45 Slovenya - Kosova EXXEN
22:45 Danimarka - Belarus EXXEN

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'ye elinizi sıkı tutun mesajı: Parrott Fenerbahçe Fenerbahçe'ye elinizi sıkı tutun mesajı: Parrott
Rafa Silva'nın kafasında sadece ayrılık var Beşiktaş Rafa Silva'nın kafasında sadece ayrılık var
Türkiye - Bulgaristan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Türkiye - Bulgaristan maçı canlı izle şifresiz Gündem Türkiye - Bulgaristan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Türkiye - Bulgaristan maçı canlı izle şifresiz
Kazakistan - Belçika maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Kazakistan - Belçika maçı canlı izle şifresiz Gündem Kazakistan - Belçika maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Kazakistan - Belçika maçı canlı izle şifresiz
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Kasım 2025 Gündem Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Kasım 2025
Beşiktaş'ta 6 milyon euroluk kayıp: Taylan Bulut Beşiktaş Beşiktaş'ta 6 milyon euroluk kayıp: Taylan Bulut
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kararı! Galatasaray Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kararı!
Almanya'da gündem Leroy Sane! Galatasaray Almanya'da gündem Leroy Sane!
Fenerbahçe'de Tedesco orta sahaya onu istiyor: Goretzka Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tedesco orta sahaya onu istiyor: Goretzka
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Wesley Sneijder: "Real Madrid, Haaland için doğrusunu yaptı"
2
Leroy Sane asistle döndü; Almanya kazandı!
3
Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski'den kötü haber!
4
Göztepe'den Yusuf Demir hamlesi!
5
Türkiye - Bulgaristan: Muhtemel 11'ler
6
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kararı!
7
Sadettin Saran'dan 80 hesap hakkında suç duyurusu

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.