Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Kasım 2025

15 Kasım Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 15 Kasım Cumartesi günün maçları listesi...15 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 15 Kasım maç takvimiSaat Karşılaşma Yayın17:00 Kazakistan - Belçika EXXEN20:00 Türkiye - Bulgaristan TV8 (şifresiz)20:00 G. Kıbrıs - Avusturya EXXEN20:00 Lihtenştayn - Galler EXXEN20:00 Gürcistan - İspanya EXXEN22:45 Yunanistan - İskoçya EXXEN22:45 Bosna Hersek - Romanya EXXEN22:45 İsviçre - İsveç EXXEN22:45 Slovenya - Kosova EXXEN22:45 Danimarka - Belarus EXXEN