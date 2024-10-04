Haber Tarihi: 04 Ekim 2024 15:29 - Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024 15:29

Bugün Kandil Mi? Ekim 2024 (Kandil Günleri Tarihleri) - Mevlit, Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Üç Aylar Ne Zaman, Hangi Gün?

Bugün Kandil mi, Ekim 2024 kandil mi, ne kandili? Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri bunlardan bazılarıdır. Özellikle kandil günlerinde Müslümanlar ibadet edip dua ederler. İslam aleminde Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin günleri seneden seneye değişiklik göstermektedir. Dini günler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Dini günler üç aylar, Kadir Gecesi, Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili tarihleri için "2024 Kandil Günleri Listesi" içeriğimize göz atabilirsiniz.

Bugün Kandil Mi? Ekim 2024 (Kandil Günleri Tarihleri) - Mevlit, Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Üç Aylar Ne Zaman, Hangi Gün?
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İslam alemi için bazı dini günler vardır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri bunlardan bazılarıdır. Özellikle kandil günlerinde Müslümanlar ibadet edip dua ederler. İslam aleminde Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin günleri seneden seneye değişiklik göstermektedir. Dini günler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Dini günler üç aylar, Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili tarihleri için "2024 Kandil Günleri Listesi" içeriğimize göz atabilirsiniz.

BUGÜN KANDİL Mİ? EKİM 2024? 

İslam peygamberi Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, bu yıl 14 Eylül'de idrak edilecek. İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mevlid ne demek?

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi (Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.)

4 EKİM KANDİL Mİ? 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? - TIKLAYINIZ

KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN VE KANDİL TAKVİMİ 2024
2024  kandil günleri Diyanet'in açıkladığı takvim ile belli oldu. İlk kandil Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili 6 Mart Pazartesi ve son olarak Mevlid Kandili ise 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

2024 yılı dini günler ve geceler

Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
29 Cemazilahir 1445

Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445

Mirac Kandili
6 Şubat 2024 Salı
26 Receb 1445

Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
14 Şaban 1445

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445

Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
26 Ramazan 1445

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445

Terviye Günü
14 Haziran 2024 Cuma
8 Zilhicce 1445

Arefe Günü
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445

Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445

Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445

Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445

Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445

Hicri Yılbaşı Gecesi
6 / 7 Temmuz 2024 Cumartesi / Pazar
30 Zilhicce / 1 Muharrem 1445 - 1446

Hicri Yılbaşı Günü
7 Temmuz 2024 Pazar
1 Muharrem 1446

Aşûre Gecesi
15 / 16 Temmuz 2024 Pazartesi / Salı
9 / 10 Muharrem 1446

Aşûre Günü
16 Temmuz 2024 Salı
10 Muharrem 1446

Mevlid Kandili
14 Eylül 2024 Cumartesi
11 Rebiulevvel 1446
2023 Mevlid Kandili 26 Eylül Salı gününe denk gelmektedir

MİRAÇ VE DİĞER KANDİL GÜNLERİ

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 17 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan 23 Mart'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

 
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