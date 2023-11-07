Borussia Dortmund Newcastle United Maçı Canlı İzle Şifresiz

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Dortmund Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Borussia Dortmund Newcastle United maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan naklen yayınlanacak.İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Dortmund 1-0 galip ayrılmıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona23.00: Atletico Madrid-Celtic23.00: Lazio-Feyenoord23.00: Milan-Paris Saint-Germain23.00: Manchester City-Young Boys23.00: Kızılyıldız-Leipzig23.00: Porto-Royal Antwerp20.45: Napoli-Union Berlin20.45: Real Sociedad-Benfica23.00: Bayern Münih-Galatasaray23.00: Kopenhag-Manchester United23.00: Arsenal-Sevilla23.00: PSV Eindhoven-Lens23.00: Real Madrid-Braga23.00: Salzburg-Inter