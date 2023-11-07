Borussia Dortmund Newcastle United Maçı Canlı İzle Şifresiz

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Dortmund Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Borussia Dortmund Newcastle United maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.BORUSSİA DORTMUND – NEWCASTLE UNİTED MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BORUSSİA DORTMUND – NEWCASTLE UNİTED MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ BORUSSIA DORTMUND - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak. BORUSSIA DORTMUND - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan naklen yayınlanacak.
İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Dortmund 1-0 galip ayrılmıştı. UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PROGRAMI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:
7 Kasım Salı
20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic
23.00: Lazio-Feyenoord
23.00: Milan-Paris Saint-Germain
23.00: Manchester City-Young Boys
23.00: Kızılyıldız-Leipzig
23.00: Porto-Royal Antwerp 8 Kasım Çarşamba
20.45: Napoli-Union Berlin
20.45: Real Sociedad-Benfica
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga
23.00: Salzburg-Inter
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