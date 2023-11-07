Haber Tarihi: 07 Kasım 2023 17:51 - Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 17:51

Borussia Dortmund Newcastle United Maçı Canlı İzle Şifresiz

Borussia Dortmund Newcastle United maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Borussia Dortmund Newcastle United maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Newcastle United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunun dördüncü maçında deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Borussia Dortmund Newcastle United maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Borussia Dortmund Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Borussia Dortmund Newcastle United maçı canlı izleme detayları

Borussia Dortmund Newcastle United Maçı Canlı İzle Şifresiz
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UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Dortmund Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Borussia Dortmund Newcastle United maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.

BORUSSİA DORTMUND – NEWCASTLE UNİTED MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BORUSSİA DORTMUND – NEWCASTLE UNİTED MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

 

BORUSSIA DORTMUND - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Dortmund 1-0 galip ayrılmıştı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PROGRAMI


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:


7 Kasım Salı

20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic
23.00: Lazio-Feyenoord
23.00: Milan-Paris Saint-Germain
23.00: Manchester City-Young Boys
23.00: Kızılyıldız-Leipzig
23.00: Porto-Royal Antwerp

8 Kasım Çarşamba

20.45: Napoli-Union Berlin
20.45: Real Sociedad-Benfica
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga
23.00: Salzburg-Inter

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