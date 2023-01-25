Haber Tarihi: 25 Ocak 2023 14:27 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 14:27

Borsa neden düştü? 25 Ocak son dakika borsa neden düşüyor?

Borsa neden düştü? 25 Ocak son dakika borsa neden düşüyor bugün sorusu Borsa İstanbul'un gün içinde yüzde 2 oranında düşmesinden sonra merak edilmeye başladı. Peki, borsa neden düştü, düşüyor? İşte detaylar...

Borsa neden düştü? 25 Ocak son dakika borsa neden düşüyor?
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 5.396,99 puandan başladı. Küçük yatırımcıları uyaran uzmanlara göre, Borsa İstanbul'un yeni yıla düşüşle girişinin nedeni erken seçim açıklamaları. Peki, borsa neden düştü, düşüyor?
BORSA NEDEN DÜŞÜYOR? 25 OCAK BORSA İSTANBUL SEYRİ 
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kaybıyla 5.366,52 puandan tamamlamıştı. Bugünkü açılıştaysa endeks yükselişe geçti.

Endeks, öğleden sonra yükseliş pozisyonunda tutunamadı ve negatife döndü.

13:54 itibariyle borsadaki düşüş yüzde 2'ye yaklaştı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 ve 5.250 seviyelerinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


BORSA NEDEN DÜŞER?

Temel olarak, hisse senedine karşı oluşan arzın fazla olması fiyatını arttırırken, talebin düşük olması fiyatın düşmesine neden olur. Hisse senedinin popülerleşmesi arzı arttırır ama senetler sınırlı olduğu ve almak isteyen kişi sayısı fazla olduğu için fiyatlarda artış görülür. Çeşitli sebeplerden dolayı alınan hisse senetlerinin elden çıkarılmak istenmesi de, benzer şekilde o hisse senetlerinin değerinin düşmesine sebep olur.
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