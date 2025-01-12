Boluspor, 3 puana 3 golle uzandı!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, sahasında Adanaspor ile karşılaştı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.



Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan Jefferson, 43 ve 73. dakikalarda Daniel Avramovski kaydetti. Adanaspor'un tek golü 68. dakikada Bonke Innocent'ten geldi.



Konuk ekip Adanaspor'da Isaac Donkor, 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Boluspor ligde üst üste 2. galibiyetini alırken, Adanaspor 3 maç sonra mağlup oldu.



Ev sahibi ekip bu galibiyetin ardından puanını 28'e çıkardı. Adanaspor ise 15 puanla küme hattında kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, Iğdır FK ile karşılaşacak. Adanaspor ise Esenler Erokspor'a konuk olacak.



