Bodrum FK'ya Senegalli golcü

Trendyol Süper Lig'de ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Bodrum FK, golcü hamlesi için kolları sıvadı.



Yeşil-beyazlı Muğla temsimcisi, son olarak Slovakya ekibi Dunajska S. forması giyen 27 yaşındaki Senegalli santrfor Moussa Kone'yi gündemine aldı. Şu an boşta olan oyuncu ile temasları sürdüren kurmaylar, vakit kaybetmeden oyuncuya imza attırmak istiyor. Geçen sezon Slovakya Süper Lig ekibi Dunajska S.'de forma giyen ve 11 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen oyuncunun sağ ve sol kanat mevkilerinde de oynayabiliyor olması onu transfer bir adım öne çıkartıyor.



ZÜRİCH'TE YILDIZINI PARLATTI



Sacre Coeur'da profesyonel olan Kone, Dunajska S.'nin yanı sıra FC Zürich, Dresden Nimes Olympique, LASK formalarını da terletti. Zürich'te forma giydiği dönemde 57 karşılaşmada 24 gol atarak oldukça dikkat çekici bir performans sergileyen Moussa Kone'yi teknik direktör İsmet Taşdemir'in özellikle istediği öğrenildi. Oyuncunun şu anda boşta olması ve bonservis engelinin olmaması takviyenin gerçekleşme ihtimalini oldukça artırıyor.



FORMA REKABETİ HAYLİ KIZIŞACAK



Hücum hattında George Puscas, Haqi Osman, Celal Dumanlı, Gökdeniz Bayrakdar gibi isimlere sahip olan Bodrum FK'da olası bir Moussa Kone transferiyle ön bölgedeki rekabet de hayli kızışacak. Hücum hattında alternatifleri çoğaltarak forma kapma mücadelesini artırmayı hedefleyen kurmaylar, forvet hattında daha üretken bir takım yaratmak istiyor.





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