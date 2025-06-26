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Bodrum FK'nın yeni hocası Burhan Eşer oldu

Portekizli Jose Morais ile yollarını ayıran 1.Lig ekibi yeni teknik direktör hakkını yerliden yana kullandı.

calendar 26 Haziran 2025 11:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'nın yeni hocası Burhan Eşer oldu
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Süper Lig'den düşüp önümüzdeki sezon tekrar 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Burhan Eşer oldu. Geçen sezon tarihinde ilk kez boy gösterdiği Süper Lig'e veda eden ve son çalıştırıcısı Portekizli Jose Morais ile yollarını ayıran Bodrum FK, Burhan Eşer ile anlaştı.

MORAIS'İN YENİ DURAĞI BAE

Kariyerinde ilk defa teknik direktörlük yapacak 40 yaşındaki Burhan Eşer, Bodrum FK'da daha önce futbolculuk ve 2 sezon boyunca teknik direktörler İsmet Taşdemir, Volkan Demirel ve Jose Morais'in yardımcılığını yaptı. Jose Morais'in ise yeni adresi ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bodrum'dan ayrılan deneyimli teknik adam, BAE ekibi Al-Wahda'nın teknik direktörlüğüne getirildi.



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